במהלך דיון בוועדת השרים לחקיקה שהתקיים הבוקר (שלישי) סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה.

הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה, מבלי להשוותם למשרתי צה״ל. בהודעה שנמסרה מטים הוועדה נמסר: "השינוי מגיע לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס ושר המשפטים אישרו במהלך הדיון בוועדה כי הסעיף יוסר והחוק ישוב לוועדה לפני קריאה ראשונה.

מדובר בסעיף הקובע כי "חוק היסוד ייקבע כי מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לכך השלכה על זכויותיהם וחובתיהם".

בקואליציה מעריכים כי לאחר ריכוך הסעיף המדובר, גם בסיעת 'הציונות הדתית' יתמכו בהצעת החוק. הצעד נועד להרחיב את חזית התמיכה בחוק ולהפחית בביקורת הציבורית שהתעוררה סביב הסעיף השנוי במחלוקת. גורמים בליכוד מבהירים כי המטרה היא לעגן את ערכה העליון של התורה מבלי ליצור השוואה ישירה שעלולה לעורר מחלוקת.

ב'ציונות הדתית' הודיעו הבוקר בהודעה רשמית: "סיעת הציונות הדתית הודיעה כי לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה״ל. הסיעה תתמוך אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד ללא השוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה״ל".

כפי שדווח לראשונה הבוקר ב'בבלי', מליאת הכנסת צפויה לאשר מחר (רביעי) בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה, אך מאחורי הקלעים התקיימו דיונים באשר לנוסח החוק שיקודם לאחר האישור הראשוני, כך שהסעיף המשווה בין לומדי תורה למשרתים - יוסר.

הדיונים על ריכוך החוק מגיעים לאחר שבוע סוער בו הסיעות החרדיות הפעילו לחץ כבד על הקואליציה לקדם את החוק. יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב לקואליציה: אם חוק יסוד לימוד תורה לא יעבור ברביעי הקרוב - אף חוק אחר לא יקודם. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", הכריז דרעי בישיבת סיעת ש"ס.

כזכור, דרעי הוא שהעלה לראשונה את הדרישה לקידום החוק בשבוע שעבר, לאחר ישיבת הסיעה. רק בעקבות דרישתו החלו גם בסיעות החרדיות האחרות לקדם את החוק, שרשום טכנית על שם דגל התורה. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר כי "על סדר יומה של ועדת השרים לענייני חקיקה הונח חוק יסוד: לימוד תורה, אשר בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נקראתי להגישו ולקדמו".