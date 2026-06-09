בכניסה לאילת: שלושה בחורי ישיבות נעצרו והועברו למשטרה הצבאית

שלושה תלמידי ישיבת "בית מאיר" המעטירה בבני ברק נעצרו בשעות האחרונות (שלישי) במחסום המשטרתי בכניסה לעיר אילת, בעת שהיו בדרכם לעיר הנופש הדרומית.

המעצר בוצע לאחר שבבדיקת מסמכים שגרתית במחסום עלה כי שלושת הבחורים הלומדים ב"קיבוץ" של הישיב - מוגדרים כעריקים או דרושים לחקירה על רקע אי התייצבות ממושכת בלשכות הגיוס.

מיד לאחר מעצרם על ידי השוטרים במקום, הם הוסגרו והועברו ישירות לידי רשויות המשטרה הצבאית.

בשעה זו, כך נודע ל'בבלי', נערכים בהיכל הישיבה דיונים קדחתניים ודחופים כדי להכריע על צעדי התגובה המיידיים.

על השולחן עומדת כעת האפשרות להכריז על יציאה המונית למחאה, חסימות צירים והפגנות ענק, במחאה על מעצרם של הבחורים.