בבלי
הפלג יצא להפגין?

בכניסה לאילת: שלושה בחורי ישיבות נעצרו והועברו למשטרה הצבאית

סערת מעצרי העריקים: שלושה בחורים מבוגרים מ"הקיבוץ" של ישיבת בית מאיר בבני ברק נעצרו במחסום בכניסה לעיר אילת • לאחר שעלה כי הם מוגדרים כעריקים, הם הועברו לידי המשטרה הצבאית • בישיבה בבני ברק דנים כעת קדחתנית על יציאה למחאות ענק • כל הפרטים (חרדים)

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מחאות 'הפלג' במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)

שלושה תלמידי ישיבת "בית מאיר" המעטירה בבני ברק נעצרו בשעות האחרונות (שלישי) במחסום המשטרתי בכניסה לעיר אילת, בעת שהיו בדרכם לעיר הנופש הדרומית.

המעצר בוצע לאחר שבבדיקת מסמכים שגרתית במחסום עלה כי שלושת הבחורים הלומדים ב"קיבוץ" של הישיב - מוגדרים כעריקים או דרושים לחקירה על רקע אי התייצבות ממושכת בלשכות הגיוס.

מיד לאחר מעצרם על ידי השוטרים במקום, הם הוסגרו והועברו ישירות לידי רשויות המשטרה הצבאית.

בשעה זו, כך נודע ל'בבלי', נערכים בהיכל הישיבה דיונים קדחתניים ודחופים כדי להכריע על צעדי התגובה המיידיים.

על השולחן עומדת כעת האפשרות להכריז על יציאה המונית למחאה, חסימות צירים והפגנות ענק, במחאה על מעצרם של הבחורים.

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מה הם הלכו לעשות באילת? ממש תורתם אומנותם אסור להם להיות בצבא זה יפגע להם ברוחני'יס.....
רפי

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