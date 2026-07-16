רופא. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

אי שביעות רצון מטיפול רפואי הובילה לאירוע איומים חריג ומבהיל במרפאת קופת חולים בטייבה, שהסתיים במעצרו של מטופל בשנות ה-40 לחייו. החשוד, שלא היה מרוצה מהשירות הרפואי שקיבל, החליט לנקוט בצעדים קיצוניים שעוררו בהלה בקרב הצוות והמטופלים.

על פי הנמסר מהמשטרה, האירוע החל כאשר החשוד יצר קשר טלפוני עם הרופא המטפל שלו והטיח בו איומים מפורשים. "תישאר במשרד, אני מגיע", אמר לו החשוד בטון מאיים. זמן קצר לאחר מכן הגיע פיזית למרפאה כשהוא מצויד באקדח צעצוע שנראה כנשק אמיתי לכל דבר. עם כניסתו לסניף קופת החולים, פנה החשוד אל עמדת המזכירות הרפואית ואמר בטון מאיים: "תגידו לרופא שיסדר את זה". הנוכחים במקום לא יכלו לדעת כי מדובר בנשק דמה, והאירוע עורר בהלה עצומה בקרב אנשי הצוות הרפואי והמטופלים ששהו במרפאה. בעקבות המקרה הוגשה תלונה דחופה למשטרה, ושוטרי מחוז מרכז פתחו מיד בחקירה נמרצה. במסגרת החקירה ביצעו השוטרים פעולות חקירה מתקדמות, שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים שסייעו באיכון החשוד ובהתחקות אחר מסלול תנועתו. הפעולות המהירות נשאו פרי והובילו כעבור זמן קצר לאיתורו ולמעצרו של החשוד.

נשק שנתפס בעבר בחברה הערבית ( צילום: דוברות המשטרה )

החשוד נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, שם התחזק החשד המיוחס לו בגין ביצוע איומים כלפי עובדי ציבור וצוות רפואי באמצעות חפץ הנחזה לנשק חם. היום הובא החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.

בהתאם לממצאי החקירה שהוצגו בפני השופט וצורכי החקירה, החליט בית המשפט להיעתר לבקשת המשטרה ולהאריך את מעצרו של החשוד. לצד הארכת המעצר, הורה בית המשפט לשלוח את החשוד לעריכת אבחון פסיכיאטרי מקצועי על ידי גורמים מוסמכים כדי לעמוד על מצבו הנפשי.

חקירת האירוע נמשכת במישור הפלילי במטרה לגבש נגד החשוד כתב אישום. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לגלות אפס סובלנות ולפעול בנחישות נגד כל גילוי של אלימות, בריונות או איומים המופנים כלפי צוותים רפואיים העושים את מלאכתם במרפאות ובבתי החולים.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמת עלייה מדאיגה במקרי אלימות כלפי צוותים רפואיים, על רקע זמני המתנה ארוכים ואי שביעות רצון משירותי הבריאות. המקרה הנוכחי מדגים את הסכנה הטמונה באירועים מסוג זה, גם כאשר מדובר בנשק דמה, שכן הנוכחים במקום אינם יכולים להבחין בין נשק אמיתי לצעצוע.