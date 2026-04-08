דרמה מדינית בוושינגטון: בעוד הנשיא טראמפ שוקל את סיום המערכה, סעודיה והאמירויות מפעילות לחץ כבד להמשך התקיפות עד לניטרול יכולות הגרעין והטילים של איראן. במקביל, דיווחים חושפים: הנהגת האייתוללות שרויה בשיתוק מוחלט לאחר שורת החיסולים הממוקדים של צמרת המשטר וסגניהם (בעולם)
ביום רביעי הותקפו על ידי איראן לא פחות מחמישה כלי שיט שונים באזור, תקריות שהובילו למותו של אדם אחד ולנעדרים נוספים | מאז פרצה המלחמה בסוף פברואר, עלה מספר הספינות שנפגעו בעימות ל-16 לפחות | בתיעוד שמתפרסם נראה רגע התקיפה הדרמטי באמצעות כשב"ם ימי (בעולם)
ששה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן. בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון". האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב (תקיפה והגנה)
במהלך היום בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר אזרבייג'ן משטח איראן | במדינה גינו בחריפות את התקיפות, ודרשו מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע | "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקות מעין אלו", הבהיר הנשיא (בעולם)
בעוד טהרן מציגה פני פיוס בז'נבה, גורמי מודיעין מזהירים כי חסימת מצר הורמוז היא רק מיסוך למתקפת פתע רחבה • בארה"ב החלו בתגבור כוחות מאסיבי, ומערכת הביטחון בישראל נערכת בתיאום עם הפנטגון לקריסת השיחות ומעבר מיידי למערכה צבאית כוללת • דריכות לתרחיש הקיצון: 'מכוסים מדן ועד אילת' | מתיחות שיא (בעולם)
נפילת משטר האייתוללות עלולה לערער את יציבות המזרח התיכון באופן בלתי הפיך. מניתוח האינטרסים של טורקיה, סעודיה והמלכוד הדיפלומטי הממתין לישראל, עולה תמונה מדאיגה. האם קריסת טהראן היא בשורה לעולם, או שמא פתח לכאוס אזורי חסר תקדים? יצאנו למעקב (מגזין בבלי)
צבא של 8,000 לוחמים מאינדונזיה כבר בכוננות פריסה לעזה | לפי דיווח ב'הארץ', בזמן שאיטליה ואזרבייג'אן נסוגות בבהלה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם כבר בדרך | האם המזרח התיכון עומד בפני פיצוץ נוסף? (בעולם)
חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036 (בעולם)
גורמי מודיעין מעריכים: ברית המיליארד של ארדואן וקטאר היא רק יריית הפתיחה. הציר החדש מתכנן להקים קווי ייצור חשאיים לכלי שיט אוטונומיים ש"ינעלו" את המפרץ – מהלך שעלול לדחוק את רגלי המערב ולשנות את מפת האיומים הימית לנצח | כל הפרטים בפנים (בעולם)
הנשיא טראמפ מקים גוף בינלאומי חדש ועוקף או"ם שיחלוש על עזה ועל מוקדי סכסוך בעולם. עם "דמי כניסה" של מיליארד דולר לחברות קבועה ורשימת מוזמנים שכוללת גם את פוטין – טראמפ בונה את "מועצת השלום" שתשנה את חוקי המשחק המדיניים (בעולם, מדיני)
השבוע צפויים להיפגש הנשיא טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן בבית הלבן, ובמערכת הביטחון חוששים כי ישראל תאבד את העליונות האווירית | בסעודיה נחושים להשיג נשק מתקדם, ובישראל נערכים לאפשרות שגם סעודיה תצטרף למועדון היוקרתי וביום מן הימים תשתמש בו נגד ישראל | הסיכויים והסיכונים במהלך הדרמטי, והיכולות הישראליות שעלולות להיחשף (חדשות ביטחון, מדיני)
ראש הממשלה השתתף היום (שני) בכנס פורום מפקדי צה"ל במילואים, במעמד שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר. הוא הצהיר כי ישראל משנה את תפיסת הפעולה שלה: "אין יותר הכלה – יש יוזמה ואקטיביות" (פוליטי, צבא)