משעשע | לראשונה מתחילת המלחמה: חמאס מגנה את "אחינו שבאיראן"

ארגון הטרור חמאס קורא לכל מדינות האזור ולארגונים הבינלאומיים לפעול לעצירה מיידית של המלחמה, כך לפי ציטוט ב'רויטרס'.

בדברים שפורסמו אתמול בקהיר, הציב הארגון דרישה להתערבות בינלאומית, זאת במקביל לפרסום עמדה רשמית וחריגה המופנית לבעלת בריתו העיקרית, איראן, בנוגע לאופן ניהול המערכה הצבאית שלה.

​בצעד תקדימי, פנה ארגון הטרור להנהגה בטהרן והנחה אותה להימנע מפעולות צבאיות שיפגעו במדינות הגובלות בה.

בהצהרת הארגון נאמר כי "בעוד שהקבוצה מאשרת את זכותה של איראן להגיב לתוקפנות זו בכל האמצעים העומדים לרשותה, בהתאם לנורמות ולחוקים הבינלאומיים, היא קוראת לאחינו באיראן לא לפגוע במדינות שכנות".

זוהי הפעם הראשונה מאז תחילת העימות שחמאס מתבטא באופן פומבי על גבולות הגזרה של מדיניות התגובה האיראנית.

​ההערכה היא כי מדובר בניסיון של חמאס להתקרב למדינות המפרץ הסוניות עצמן היא מזוהה יותר מבחינה דתית-איסלאמית, כאשר המלחמה במזרח התיכון הפכה לעימות דתי סוני-שיעי.

חמאס, המזוהה אפוא עם האיסלאם הסוני, מוצא עצמו נאלץ לבחור בין מדינות המפרץ הסוניות לשכנתן השיעית המאיימת לבולען.