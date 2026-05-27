אתר החדשות היהודי Jewish Insider חשף היום (רביעי) ממצאים מדאיגים על מעורבות קטארית נרחבת במערכת החינוך האמריקנית. על פי דו"ח מקיף של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות (ISGAP), הזרימה ממשלת קטאר למעלה מ-65 מיליון דולרים במטרה מוצהרת לעצב מחדש את תכני ההוראה בארצות הברית.

הדו"ח מצביע על אסטרטגיה ארוכת טווח שמטרתה להחליש את הברית הדיפלומטית והאסטרטגית בין וושינגטון לירושלים, תוך מתן לגיטימציה לאסלאם הפוליטי ולארגוני טרור. הממצאים מעוררים דאגה רבה בקרב מחוקקים אמריקניים משני צידי המפה הפוליטית, שקוראים לפתוח בחקירה פדרלית נגד הפעילות הקטארית.

אסטרטגיה רחבת היקף: מגן ילדים ועד אוניברסיטאות

על פי הדו"ח, "קרן קטר העולמית" פרסה את פעילותה לאורך 17 השנים האחרונות בכלל דרגי מערכת החינוך האמריקנית. ההשקעה הכבדה התמקדה בבתי ספר יסודיים ותיכונים, מוסדות להשכלה גבוהה, תוכניות ייעודיות להכשרת מורים ורשתות חינוך ארציות.

החוקרים מצביעים על כך שהמשאבים הקטאריים שימשו להחדרת תוכניות לימוד בעייתיות במיוחד. התכנים שהוחדרו מטילים ספק בזכות קיומה של מדינת ישראל, מגנים את מאמצי הנורמליזציה והשלום בין ישראל למדינות ערב, ואף מנרמלים גילויי טרור. יצוין כי קטאר בחרה למקד את השקעותיה במדינות מפתח ספציפיות שבהן קיימים אחוזים גבוהים של אוכלוסיית מהגרים.

קריאה להגדיר את קטאר כ"סוכן זר"

בעקבות הממצאים המדאיגים, מכון ISGAP קורא לרשויות הפדרליות לפתוח בחקירה רשמית מקיפה בנוגע למעורבות הקטארית במערכת החינוך. ההמלצה המרכזית היא להגדיר את הקרן הקטארית כ"סוכן זר" - מעמד משפטי שיאסור עליה להמשיך ולהוציא כספים על מוסדות חינוכיים אמריקניים.

הממצאים עוררו תרעומת רבה בקרב מחוקקים בגבעת הקפיטול. חבר הקונגרס העצמאי קווין קילי, העומד בראשות ועדת החינוך וכוח העבודה, הצהיר כי בכוונתו לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם מכון ISGAP ועמיתיו לקונגרס כדי להגן על מוסדות האקדמיה מפני השפעות של אג'נדות זרות.

תגובות חריפות משני צידי המתרס

חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ארד מוסקוביץ' הדגיש בביקורתיות כי "אסור לאפשר לממשלה זרה לעצב ולבחור את חומרי הלימוד של התלמידים האמריקנים". מצידה, חברת הקונגרס הרפובליקנית אליס סטפאניק כינתה את הדו"ח "מזעזע" וקראה לפעולה מיידית.

הביקורת הדו-מפלגתית מעידה על חומרת הסוגיה בעיני הממסד הפוליטי האמריקני. הנשיא טראמפ קרא לאחרונה למדינות המפרץ, ובהן קטאר, להצטרף להסכמי אברהם, אך הממצאים החדשים מעלים שאלות קשות על כנות הכוונות הקטאריות.