מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
צפו בתיעוד שמגיע מלוס אנג'לס הרחוקה, שם שוהה האדמו"ר מויז'ניץ בימים אלו לצורכי רפואה | אמש ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד החג בליווי כלי זמר ושיר, בהשתתפות רבים מתושבי העיר הנהנים לאורו בעת שהיית צדיק בקרבם | אחר הטיש התפלל הרבי תפילת ערבית ואמר ספירת העומר כנהוג לפני התיבה, ובהמשך עברו הציבור להתברך (חסידים)