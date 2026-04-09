בנימין ידידיה סטרית ז"ל היה אברך צעיר בן 22 שנפטר באופן פתאומי בצרפת במהלך חג הפסח, שבועות ספורים בלבד לאחר חתונתו. סטרית היה בוגר ישיבת אור ישראל, שם התבלט כתלמיד חכם מבחירי הישיבה והיה ידוע במסירותו ללימוד התורה.

האסון המטלטל התרחש במהלך שהותו של החתן הצעיר בצרפת לימי חג הפסח, כאשר התמוטט באופן פתאומי. הבשורה המרה על פטירתו הגיעה כהלם כבד לחברי ישיבת אור ישראל, למשפחתו ולכלתו הצעירה. מסע ההלוויה התקיים בירושלים לאחר מאמצים כבירים של עסקנים להבאת ארונו לישראל, כאשר חבריו לישיבה ליוו אותו בדרכו האחרונה.

במהלך שנות לימודו בישיבת אור ישראל, התבלט סטרית כתלמיד מצטיין ובעל חריצות יוצאת דופן. רק לאחר פטירתו התגלה שנבחן בסיכה על כל המסכתות שנלמדו בישיבה, עובדה שהעידה על עומק לימודו ומסירותו לתורה. חבריו לספסל הלימוד זכרו אותו כאדם צנוע ושקדן, שהקדיש את כל כולו ללימוד.

הפטירה הפתאומית של החתן הצעיר עוררה גל של צער והשתתפות בצער המשפחה בקרב הציבור החרדי. מכתבי פרידה דומעים נכתבו על ידי חבריו לישיבה, המתארים את אישיותו המיוחדת ואת המורשת שהותיר אחריו למרות גילו הצעיר. הלוויה יצאה מגבעת שאול בירושלים ביום שני ה' דחול המועד פסח.

סיפורו של בנימין ידידיה סטרית ז"ל מהווה תזכורת לשבריריות החיים ולחשיבות ניצול כל רגע ללימוד תורה ולמעשים טובים. למרות שנות חייו הקצרות, הצליח להשאיר חותם עמוק בלבבות מכיריו ובישיבת אור ישראל, שם זכרו ימשיך לחיות בקרב תלמידיה וחבריו.