מאפיית ויז'ניץ היא מאפייה גדולה הממוקמת בבני ברק, המשמשת לא רק כעסק מזון אלא גם כמוקד קהילתי חשוב בחסידות ויז'ניץ. המאפייה מנוהלת על ידי הרב יחזקאל כהן ושותפיו, ופועלת בהתאם להנחיות והדרכות האדמו"ר מויז'ניץ. המאפייה ידועה במיוחד במכירת לחמניות ומוצרי מאפה איכוtiים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהחיים הקהילתיים של חסידי ויז'ניץ.

בשנים האחרונות זכתה המאפייה לתשומת לב ציבורית רבה בעקבות החלטות דרמטיות שקיבלה הנהלתה בהנחיית האדמו"ר מויז'ניץ. בצאת פסח האחרון, הודיעה המאפייה על סגירתה לקהל הרחב בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר נגד הנהירה לחמץ מיד בצאת החג. ההחלטה לדחות את מכירת החמץ ולא לפתוח את המאפייה המפורסמת לקהל הרחב בצאת החג עוררה עניין רב והוכיחה את המחויבות של בעלי המאפייה להנחיות הרוחניות.

במהלך טיש נעילת החג האחרון, זכו בעלי המאפייה לתגמול מיוחד מהאדמו"ר מויז'ניץ על החלטתם לדחות את מכירת החמץ עד לחצות הלילה בהוראת הרבי. המחווה הנדירה הודגשה במהלך הטיש הבלתי נשכח, שבו רומם האדמו"ר את אלפי החסידים בשירת ההמנון "יש בורא עולם" שהפכה לסמל האמונה של החסידות. האירוע הדגים את הקשר המיוחד בין המאפייה לבין ההנהגה הרוחנית של החסידות.

הרב יחזקאל כהן, מבעלי המאפייה, הוא דמות בולטת בקהילת ויז'ניץ ומקיים פעילות ציבורית נרחבת. לאחרונה הכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמת חותנו, הרה"ח ר' בצלאל קורנבוים ז"ל, מדמויות ההוד של חסידי ויז'ניץ בפתח תקווה. חגיגת הכנסת ספר תורה החלה בכתיבת האותיות והמשיכה בתהלוכה חגיגית להיכל בית המדרש ויז'ניץ באלעד, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור נעלים.

המאפייה מייצגת את הערכים של חסידות ויז'ניץ - שילוב בין פרנסה כשרה לבין מחויבות רוחנית עמוקה. ההחלטות העסקיות של המאפייה מתקבלות תוך התייעצות והתחשבות בהנחיות הרוחניות, גם כאשר הן כרוכות בוויתור על רווחים כלכליים. גישה זו הפכה את המאפייה לדוגמה ולמופת בקרב הציבור החרדי והחסידי.

הפעילות של מאפיית ויז'ניץ משקפת את האופי הייחודי של חסידות ויז'ניץ, המשלבת בין מסורת עתיקת יומין לבין התמודדות עם אתגרי החיים המודרניים. המאפייה ממשיכה לשמש מוקד קהילתי חשוב, תוך שמירה על ערכי הצניעות, הקדושה והמסירות שמאפיינים את החסידות.