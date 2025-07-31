בין הזמנים השחור: תאונה מחרידה ליד בית שמש ואסון טביעה בלייקווד | שנים אחרי שליחתו לספסלי האופוזיציה - החרדים עדיין סובלים מגזירות ליברמן | שוב מהומות בבני ברק - לפחות עצור אחד בהפגנות נגד נתיבים | המצגת החריגה לאלפי החסידים והמפגש הנדיר בין בגודלי האדמו"רים | גדולי הדור הגיעו לבית שמש להרים לבחורי הישיבות (מעייריב)
לקראת תקציב 2026: רשות המסים מקדמת מספר גזירות כלכליות בשורה ארוכה של תחומים במטרה לסגור את הגירעון שנוצר בעקבות המלחמה ולהכניס מיליארדים לקופת המדינה | בין הרעיונות שנבחנים, הטלת מס על פירות וירקות, ביטול הפטור באילת והחזרת מס על שתיה מתוקה וכלים חד פעמיים | אלו הפרטים (בארץ, כלכלה)