הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פרסם הערב הודעה ברשת החברתית שלו, בה הכריז על התפטרותה של דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מתפקידה. ההודעה מגיעה כחודש בלבד לאחר שלוויט שבה לתפקידה בעקבות חופשת לידה.

בהודעתו כתב הנשיא: "דוברת הבית הלבן הנפלאה שלנו, ואחת העוזרות המהימנות ביותר עליי, קרוליין ליביט, תעזוב את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין!".

טראמפ הוסיף כי לוויט תמשיך לשמש כיועצת חיצונית בכירה שלו, ותהווה "קול משפיע בתוך המפלגה הרפובליקנית, בעודנו פועלים לאתגר את ההיסטוריה ולנצח באופן מכריע בבחירות האמצע".

הנשיא שיבח את עבודתה של לוויט ואמר כי "קרוליין הייתה מנהיגה אמיתית בבית הלבן, ועשתה עבודה פנומנלית בלחימה למען צדק, חירות וחופש, מאז 2018, כולל קמפיין הבחירות מחדש ההיסטורי שלנו של 2024". טראמפ סיים את דבריו בציון כי "קרוליין הייתה אחת מדוברות הבית הלבן הטובות ביותר בהיסטוריה של המשרד. תודה לך, קרוליין, על עבודה שנעשתה היטב!".

ההתפטרות מתרחשת בעיתוי רגיש, חודשים ספורים לפני בחירות האמצע, כאשר אחת מיועצותיו הקרובות של הנשיא מסיימת את תפקידה זמן קצר לאחר שחזרה אליו.