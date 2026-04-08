נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל זמנית חוק שיט בן מאה שנים, כדי לאפשר זרימת נפט לארצות הברית על רקע המשבר במצר הורמוז | על פי דוברת הבית הלבן, "מדובר בעוד צעד בהקלת ההפרעות הקצרות טווח בשוק הנפט, בעוד הצבא האמריקאי ממשיך למלא את מטרות מבצע 'זעם אדיר'" (בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי לצבא ארה"ב יש עדיין “טריקים בשרוול” בכל הנוגע להתמודדות עם האיומים של איראן על מצר הורמוז | “כמובן שהנשיא שוב קורא לבעלי ברית שלנו לעשות יותר”, ציינה לוויט (בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט יצאה במתקפה נגד ה'ניו יורק טיימס', בעקבות כתבה שפקפקה בכושרו של טראמפ לתפקיד | לוויט שלפה דף שהציג קטע מכתבה מחמיאה שנעשתה בעבר על ידי אותו כתב, לגבי מצבו הרפואי של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן (בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי הנשיא דונלד טראמפ הופתע מההפצצה הישראלית בסוריה ומתקיפת הכנסיה בעזה, ושוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי שיתקן את הדברים | "בימים האחרונים ראינו דיווחים על כך שיותר אנשים מתים בעזה, הנשיא לא אוהב לראות את זה", היא הוסיפה (חדשות, מדיני)