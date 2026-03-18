דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה במסיבת עיתונאים כי לצבא ארה"ב יש עדיין “טריקים בשרוול” בכל הנוגע להתמודדות עם האיומים של איראן על מצר הורמוז, נתיב ימי מרכזי להעברת נפט וגז בעולם.

“אני לא אחשוף את זה בפני התקשורת, אבל תדעו שיש תוכנית. הם עובדים על זה. כבר ראינו התקדמות מסוימת בהקשר הזה”, התבטאה הדוברת, ברקע המלחמה המתמשכת בין ארה"ב וישראל לאיראן.

לדבריה, הנשיא ממשיך לשוחח עם בעלי ברית באירופה ובאזור המפרץ והעולם הערבי בנוגע לסיוע אפשרי במשימה, למרות התנגדות גורפת שהציגה אירופה בימים האחרונים. “כמובן שהנשיא שוב קורא לבעלי ברית שלנו לעשות יותר”, הוסיפה לוויט.

במקביל היא הדגישה כי בעלות הברית בנאט"ו נהנות הרבה יותר מארצות הברית מפתיחת מצר הורמוז מחדש.

“כפי שאתם יודעים, בזכות מדיניות האנרגיה של הנשיא, אנחנו יצואנית נטו של נפט ויש לנו מספיק משאבים כאן בבית", אמרה הדוברת, והוסיפה: "פתיחת המצר טובה כמובן גם לארצות הברית כי היא מייצבת את תעשיית הנפט העולמית ומורידה מחירים, אבל היא בעיקר מאוד מועילה לאירופה ולבעלי בריתנו בנאט״ו. הנשיא רוצה לראות שהם עושים יותר”.

טראמפ שלח מוקדם יותר מסר לנאט״ו הקורא לה לעמוד לצד ארצות הברית בהגנה על מצר הורמוז או להתמודד עם השלכות חמורות, על רקע החשש מהשליטה של איראן בנתיב ומהאיומים שלה על מכליות נפט.