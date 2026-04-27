בבלי
העולם דרוך

"קווים אדומים ברורים": דיון דרמטי יקבע את המהלך הבא מול איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש עם צוות הביטחון הלאומי לדיון בהצעה האיראנית להסכם שלום | דוברת הבית הלבן אישרה את הפגישה והתייחסה לקווים האדומים (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אישרה כי נשיא ארצות הברית נפגש עם בכירים בממשל כדי לדון בהצעה האיראנית האחרונה להסכם שלום.

בתשובה לשאלת כתבים האם טראמפ שוקל לקבל את ההצעה, אמרה לוויט: "ובכן, רק משום שזה פורסם, אני יכולה לאשר שהנשיא נפגש הבוקר עם צוות הביטחון הלאומי שלו. ייתכן שהפגישה עדיין נמשכת, או שאולי הסתיימה, אך ההצעה אכן נדונה".

היא הוסיפה, "אני לא רוצה להקדים את הנשיא או את צוות הביטחון הלאומי שלו. מה שאני כן יכולה להדגיש הוא שהקווים האדומים של הנשיא ביחס ל הובהרו בצורה מאוד מאוד ברורה, לא רק לציבור האמריקני".

בהמשך דבריה התייחסה לשאלה האם מדובר בשקילה ממשית של ההצעה ואמרה: "לא הייתי אומרת שהם שוקלים זאת. הייתי אומרת רק שהייתה הבוקר התדיינות בנושא, ואני לא רוצה להקדים את ההכרעות. אתם תשמעו על כך ישירות מהנשיא בקרוב מאוד".

