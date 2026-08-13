מטוס קרב טורקי התרסק באימון

כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון ( צילום: מסך )

ביום רביעי האחרון אירע תקרית חמורה בטורקיה, כאשר מטוס קרב מדגם F-16 שייך לחיל האוויר הטורקי התרסק במהלך טיסת אימונים שגרתית. האירוע התרחש במחוז יאלובה, הממוקם בצפון-מערב המדינה. בעקבות ההתרסקות פרצה שריפה נרחבת באזור, ותיעודים שהגיעו מהשטח הראו להבות גבוהות ועמוד עשן שחור וכבד שעלה מנקודת הפגיעה. למרות חומרת האירוע, הטייס שהיה בתא הטייס הצליח לנטוש את המטוס רגעים ספורים לפני ההתרסקות באמצעות מנגנון כיסא המפלט, ויצא מהאירוע בשלום. משרד ההגנה הטורקי פרסם הודעה רשמית שבה אישר כי הטייס שרד ולא נפגע. התאונה התרחשה במסגרת פעילות אימונים רגילה ולא במהלך משימה מבצעית. משרד ההגנה הטורקי הודיע כי נפתחה חקירה מקיפה שתבחן את נסיבות התאונה ותנסה לברר מה גרם למטוס הקרב לאבד שליטה ולהתרסק.

כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון - צילום: רשתות חברתיות כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

תיעודים שהופצו מאזור ההתרסקות הציגו תמונה דרמטית של להבות גדולות ועשן שחור וסמיך המיתמר מעל השטח. כלי תקשורת מקומיים וזרים פרסמו את הסרטונים, שהפכו לתיעוד המרכזי של התאונה והופצו ברחבי העולם.

האירוע משך תשומת לב מיוחדת בשל העובדה שמדובר במטוס קרב מתקדם המהווה חלק מרכזי בכוח חיל האוויר הטורקי. יחד עם זאת, בשלב זה אין כל אישור רשמי לגבי הגורם להתרסקות, ולא ברור אם מדובר בתקלה טכנית, בטעות אנושית או בגורם אחר. לפיכך, כל ניסיון להסביר את סיבת התאונה בשלב זה יהיה מוקדם מדי, והחקירה הרשמית היא זו שתידרש לספק תשובות.