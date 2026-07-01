במהלך דרמטי על במת כנס הרצליה, חשף היום (רביעי) ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסמך רגיש מתקופת כהונתו, המפרט אסטרטגיה מקיפה להחלשת משטר האייתולות באיראן ולהפלתו באמצעים עקיפים. בנאום חריף האשים בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלתו בזניחה מוחלטת של התוכנית המבצעית, שלדבריו הייתה מגדילה משמעותית את סיכויי קריסת המשטר בטהראן.

"תסתכלו על הדף הזה, שאותו אני חושף כאן חלקית לראשונה", הצהיר בנט והציג את המסמך המושחר מעל הבמה. "כתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בחודש ינואר 2022. מפורטים כאן עשרות צירי פעולה להפלת המשטר באמצעים לא ישירים – צבאיים, טכנולוגיים, מדיניים וכלכליים, גלויים וחשאיים".

בנט הבהיר כי מרבית חלקי המסמך הושחרו מטעמי ביטחון מידע, אך הצהיר באופן פומבי על כוונותיו הפוליטיות: "רוב הצירים מושחרים מסיבות מובנות, כי בכוונתי לחדש את יישום התוכנית הזו עם הקמת הממשלה החדשה". ההצהרה מצביעה על כך שבנט רואה בתוכנית זו נכס פוליטי מרכזי לקראת הבחירות הצפויות.

"המשטר מנסה לכבות את האינטרנט – ואנחנו מדליקים"

כדוגמה ליכולות הטכנולוגיות והמבצעיות שגובשו תחת הנהגתו, פירט בנט ציר פעולה אחד מתוך המסמך שנחשף תחת הכותרת "סייבר". לדבריו, התוכנית נועדה לנטרל את אחד מכלי הדיכוי המרכזיים של השלטון האיראני בעת התקוממויות עממיות.

"בכל כמה שנים יש מחאה ענקית שמסכנת את משטר האייתולות", הסביר ראש הממשלה לשעבר. "הפעולה הראשונה שהמשטר מבצע עם פרוץ ההפגנות היא לכבות את האינטרנט. ככה הם מנתקים את התקשורת הפנימית של המוחים, וחוסמים מהעולם את התמונות האמיתיות מהרחוב. לכן, אחד מצירי הפעולה שגיבשנו היה לדאוג לרציפות האינטרנט באיראן".

בנט פירט את המנגנון המעשי מאחורי הסעיף: "מה שכתוב כאן תחת כותרת 'סייבר' אומר בפשטות – המשטר מנסה לכבות, ואנחנו מדליקים מחדש. זה אפשרי לגמרי באמצעות החדרה מראש של מקלטי אינטרנט לווייני לאיראן. אבל ממשלת נתניהו פשוט לא עשתה את זה". ההאשמה החריפה מצביעה על פער משמעותי בין התכנון האסטרטגי לבין היישום בפועל.

נאומו של בנט מתווסף לשורה של הצהרות אסטרטגיות וביקורתיות מצד בכירים לשעבר במערכת הביטחון והפוליטיקה שנשאו דברים היום בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. הכנס, המתקיים מדי שנה, משמש במה מרכזית לדיון בסוגיות אסטרטגיות ומדיניות.

חשיפת התוכנית האיראנית עשויה להיות חלק מניסיונו של בנט לשנות את המגמה ולהציג עצמו כבעל חזון אסטרטגי ברור מול איראן, בניגוד לממשלה הנוכחית. השאלה היא האם המהלך יצליח לשנות את מצבו הפוליטי או שמא מדובר בניסיון אחרון להישאר רלוונטי במפה הפוליטית המשתנה.