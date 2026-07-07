תפארת ברמלה היא קריית הישיבה של ישיבת עטרת שלמה הממוקמת בעיר רמלה. הקריה משמשת כמרכז לימודי תורה מרכזי ומהווה נקודת ציון חשובה במפת המוסדות התורניים באזור המרכז. הקריה כוללת מתקני לימוד מתקדמים, בתי מדרש, מעונות לתלמידים ומתקני תשתית נוספים המאפשרים סביבה מיטבית ללימוד תורה.

ישיבת עטרת שלמה, שקריית תפארת ברמלה משמשת כבסיס הפיזי שלה, היא מוסד תורני המקדיש את פעילותו להכשרת תלמידי חכמים ולהעמקת לימוד התורה. הישיבה פועלת במתכונת של לימודים אינטנסיביים ומציעה תכניות לימוד מגוונות המותאמות לשלבים שונים של התפתחות תלמידיה. המיקום ברמלה מאפשר נגישות לתלמידים מרחבי הארץ תוך שמירה על אווירה של ריכוז ומסירות ללימוד.

הקריה ברמלה מהווה חלק מהתפתחות עירונית רחבה יותר של העיר, המשלבת מוסדות חינוך ותורה לצד פיתוח תשתיות ושירותים. המיקום האסטרטגי של רמלה, בלב המרכז הארצי, הופך את הקריה לנגישה ומאפשר קשרים עם קהילות ומוסדות תורניים נוספים באזור. הקריה תורמת גם לחיי הקהילה המקומית ומהווה מרכז רוחני לתושבי האזור.

תפארת ברמלה מייצגת את המחויבות של הקהילה התורנית להקמת מרכזי לימוד איכוtiים ומתקדמים. הקריה משקיעה במתקנים פיזיים, בספרייה עשירה ובתשתיות טכנולוגיות המסייעות בלימוד. המטרה היא ליצור סביבה אידיאלית שבה תלמידים יכולים להתמקד בלימודיהם ולהתפתח כתלמידי חכמים ומנהיגים רוחניים לעתיד.

הפעילות בקריה כוללת לא רק לימודי תורה סדירים אלא גם אירועים מיוחדים, שיעורים לציבור הרחב ופעילויות קהילתיות. הישיבה מקיימת קשרים עם בוגריה ומעודדת המשך קשר ולימוד גם לאחר סיום התקופה הרגילה בישיבה. הקריה שואפת להיות לא רק מקום לימוד אלא גם בית רוחני לתלמידיה ולקהילה הרחבה.