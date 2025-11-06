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חג
הפסח מביא עושר חומרות סיבב איסור חמץ,
ולא רק במאכלים מן הצומח,
אלא גם במוצרים שמקורם
בבעלי חיים | שאלות הלכתיות מתעוררות
סביב חלב,
בשר וביצים של בע"ח
שניזונו מחמץ,
והפוסקים נחלקו איך
להתייחס לדבר | במה דברים אמורים? (יהדות
ואקטואליה)