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בלעדי ב'מעייריב': כך נראה 'שוק חברותות' בעולם הישיבות תשפ"ז

פקחי מס הכנסה בבני ברק הותקפו בביצים במהלך ביקורת בלב הקסבה | מכרה הזהב שקרס: חקירה פלילית נגד חברה שהפילה בפח עשרות אברכים | הבשורה האדירה שמקפיצה את חסידי ברסלב - והח"כ מהליכוד שזוכה לברכות | חשיפת מעייריב: שוק החברותות הטלפוני לבחורים שלא פגשו מעולם אחד את השני | אימפריית הנדל"ן של רה"י מתרחבת - ומגיעה לסמינרים (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: ידיעות בני ברק, פלאש 90, מאיר כהן, באדיבות המצלם, מפות גוגל סטריט וויו, נתי אלבר, שמואל דריי, יהודה פרקוביץ', יעקב נחומי, דניאל נפוסי

מהומה בקסבה

דרמה חסרת תקדים התרחשה היום בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק, כשסיור אכיפה של רשות המיסים הסתיים במנוסה מבוהלת של הפקחים תחת מטר של ביצים בליווי קריאות מחאה נמרצות.

הפקחים, שגילו בקיאות מפתיעה בשפת היידיש, תכננו לבצע ביקורת מעמיקה בעסקים המקומיים. מהפרטים שנחשפו לראשונה באתר החרדי כיכר השבת, אנשי רשות המיסים לא הסתפקו בבדיקת קופות פשוטה; הם סרקו חשבונות בנק, הצליבו נתונים מאפליקציות 'ביט' ובחנו יומני הזמנות בטלפונים הניידים, מה שעורר את זעם התושבים.

המבצע נקלע למבוי סתום ברגע שהפעמונים בתלמודי התורה צלצלו. מאות ילדים ו שיצאו לרחובות הקיפו את הפקחים, שזיהו שמבחינתם המצב הופך למסוכן. בתוך דקות הפכה קריית ויז'ניץ לזירת הפגנה ספונטנית שכללה צעקות רמות וזריקת ביצים לעבר הצוות.

צפו ב שלפניכם בהגשת , עם כל הפרטים, התגובות והתיעודים.

טרף קל - כי אין דבר כזה כסף קל

פרשה חמורה שמרעידה את הציבור החרדי כבר כמה חודשים ועד היום נמנענו מלדווח עליה בשל רגישות העניין, הגיעה היום לנקודת רתיחה: חקירת רשות ניירות ערך נגד חברת "" שנפתחה לפני מספר חודשים - הפכה לגלויה.

לפני בערך חצי שנה, הרשות לנייירות ערך פרסמה אזהרה לציבור מפני השקעה במכרות זהב באתיופיה - השקעות ששווקו בעיקר למגזר החרדי בדגש על מהקהילה של רמות א'. היום הפרשייה התפוצצה כשחוקרי המחלקה הכלכלית של הרשות, עיכבו לחקירה את בעלי החברה ופשטו על משרדיו.

כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם, ושימו לב: אין כסף קל... האזהרה המלאה במהדורה.

יש לברסלבערס סיבה טובה לקפוץ משמחה

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק להקמת מרכז להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב. מדובר ביוזמה של חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד. הצעת החוק נועדה להקים גוף ממלכתי שיעסוק בשימור, תיעוד והנגשת משנתו של רבי נחמן לדורות הבאים.

ח"כ רביבו זכה להבעת תודה מרבני על הובלת היוזמה. הגאון הרב שלום הרוש שיבח את רביבו ואמר שבזכות הפצת אורו של רבי נחמן יזכה לשפע וברכה. גם הרב יעקב ג׳אן, רבה של העיר אומן, בירך את רביבו על המהלך והביע תקווה כי הליך החקיקה יושלם במהרה והמרכז יוקם לטובת כלל ישראל. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

פרסום ראשון

הערב אנחנו חושפים לראשונה על מיזם שהתחיל למעיישה כבר בשנה שעברה, אבל השנה כבר תופס תאוצה. מדובר על קו טלפוני העונה לשם קו החברותות הארצי, שתחת הכותרת "מתחילים את אלול לכתחילה", הוא מאפשר גישה לשוק החברותות המלא מכל הישיבות.

כל הפרטים על אופן השארת הפרטים בקו, וכיצד הוא פועל - במהדורת מעייריב שלפניכם. לתועלת הציבור - מספר הטלפון של הקו הוא 0737136168. צפיה מהנה.

מ'' ל''

בשבועות האחרונים הושלם המהלך לצירוף בוגרות סמינר דרכי רחל ("הסניף" בירושלים) למעגל הזכאים לרכישת דירה ב "תפארת" ברמלה של ישיבת עטרת שלמה. מדובר בהנחה משמעותית של מאות אלפי שקלים, המאפשרת לזוגות צעירים לרכוש דירת ארבעה חדרים במחיר של 14,500 ש"ח למ"ר – צעד קריטי במיוחד עבור אברכים שאיבדו את זכאותם להגרלות "דירה בהנחה" בעקבות הנחיות היועמ"שית ובג"ץ. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

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2
למה צריך קו טלפון לקבוע חברותא? יש היום פלאפונים לכל בחור שמסיים ישיבה קטנה, למה לשנות מהדרך המסורה לנו מימים ימימה?
שלוימי גרינצייג
1
גם אם יש פלאפון לבחור בישיבה קטנה שזה לא טוב אין לו מספרים של כלל בחורי הישיבה שיעלו איתו שנה הבאה וחוץ מזה שלא הבנתי מה ההבדל בין אם זה קו חברותות או באישי לענין הקביעה
הבויידק והמבקר

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