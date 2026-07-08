הקהילה ברמות א' היא קהילה ליטאית מרכזית בשכונת רמות בירושלים, הפועלת בהנהגתו הרוחנית של הרב גואלמן. הקהילה מהווה מרכז תורני וקהילתי משמעותי לתושבי השכונה ומושכת אליה משפחות רבות המחפשות חיים קהילתיים עשירים ומסגרות חינוכיות איכותיות. הקהילה ידועה בפעילותה הרוחנית המגוונת, במוסדות החינוך שלה ובאווירה הקהילתית החמה והמגובשת.

הקהילה מפעילה מגוון רחב של מוסדות חינוך ופעילויות קהילתיים. בין מוסדות החינוך של הקהילה ניתן למצוא תלמודי תורה, ישיבות קטנות וכוללים, המספקים מסגרת לימודית איכותית לתלמידים בגילאים שונים. הקהילה שמה דגש על לימוד תורה ברמה גבוהה תוך שמירה על אווירה ליטאית מסורתית ודרך לימוד מעמיקה.

בית הכנסת המרכזי של הקהילה משמש כמוקד לתפילות יומיות ולאירועים קהילתיים. המקום מארח שיעורי תורה קבועים בנושאים שונים, כולל גמרא, הלכה ומוסר, המועברים על ידי הרב גואלמן ורבנים נוספים. השיעורים מותאמים לקהלים שונים ומושכים אליהם תושבים מכל רחבי השכונה.

הקהילה ברמות א' מתאפיינת במעורבות קהילתית גבוהה ובחיי חסד פעילים. הקהילה מפעילה ארגוני חסד שונים התומכים במשפחות נזקקות, בחולים ובאברכים. הפעילות הקהילתית כוללת גם ארגון אירועים משותפים, חגיגות ומפגשים חברתיים המחזקים את הקשרים בין חברי הקהילה.

המנהיגות הרוחנית של הרב גואלמן מהווה עמוד תווך בחיי הקהילה. הרב מעורב בכל היבטי החיים הקהילתיים, מעניק הדרכה הלכתית ורוחנית, ומשמש כתובת לפניות ושאלות של חברי הקהילה. גישתו החינוכית והרוחנית משפיעה על אופי הקהילה ועל הערכים המועברים במוסדות החינוך.

הקהילה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, עם הצטרפות משפחות חדשות והרחבת מוסדות החינוך והפעילות הקהילתית. השכונה רמות א' נחשבת ליעד מבוקש עבור משפחות חרדיות ליטאיות, והקהילה ממלאת תפקיד מרכזי בעיצוב האופי הרוחני והקהילתי של האזור.

בשלהי תמוז תשפ"ז נחשף כי אברכים רבים בקהילה נפלו לתרמית כספית והשקעות כושלות במכרות זהב באתיופיה.