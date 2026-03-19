במסגרת הצעת החוק עליה דנו היום בוועדת הכספים, יוטל מס בשיעור של 15% על רווחים חריגים לתקופה של 5 שנים.
במהלך הדיון הציג משרד האוצר נתונים המראים על זינוק של פי 4 ברווחי הבנקים בשל
הריבית הגבוהה | כל הפרטים (חדשות כלכלה)
רשות המיסים הכריזה על נוהל חדש לגילוי מרצון, שיאפשר למשתמטי מס להודות בהעלמות, לשלם את חובם - ולהימנע מהליך פלילי | ההליך, שגובש לאחר מאבק ממושך מול משרד המשפטים, יהיה בתוקף לשנה בלבד ויסומן כמבצע אחרון מסוגו | הבקשות יוגשו בטופס מקוון ויחולו על כלל סוגי ההכנסות, כולל נכסים דיגיטליים | הנוהל החדש מבטא הקשחה משמעותית לעומת נהלים קודמים, עם ביטול האפשרות להגשה אנונימית והחמרת תנאי הדיווח (חדשות בארץ)
עולם הדרייברים פרח בשנים האחרונות בחברה החרדית והפך לתעשיית ענק, בה מתגלגלים בכל חודש מאות אלפי שקלים, אולי גם מיליונים | כדי להבין איך זה עובד, צללנו לשיחה עם ר', דרייבר שעובד כבר שנים בתחום ומתגורר בביתר | כמה מרוויח דרייבר לחודש? למה זה לא חוקי? והאם דרייבר מפחד להיתפס? | כל מה שרציתם לדעת על עולם הדרייברים החרדים (מגזין)