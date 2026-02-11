מעמד מרומם ומלא הוד נערך אמש בבאר שבע, כאשר מאות מתושבי העיר שלא יכלו לעלות השנה למירון, זכו להרגיש את אווירת הקודש קרוב לבית | במרכז רחבת ההדלקה, ביוזמתו של הגאון רבי אברהם מאמאן, הוקם מיצג מרשים המדמה באופן מדויק את הכניסה לציון התנא האלוקי במירון | את שלהבת האש העלו רב העיר הגר"א דרעי יחד עם הגר"א מאמאן, לקול צלילי שירת ניגוני מירון (חרדים)
רבה הנבחר של באר שבע, הגאון רבי אברהם דרעי, עלה למעונו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר להודות לו על התגייסותו האישית למען בחירתו • המפנה הדרמטי שהוביל הראש"ל בשיחות אישיות עם הגוף הבוחר, התפילה המשותפת בבוקר הבחירות והדמעות של אם הרב: "עכשיו יהיה לה הרבה נחת" • (חרדים)