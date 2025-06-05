שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)
לרגליום ההילולא של רבי יעקב חיים סופר זצ"לבעל כף החיים – שחל בתאריך ט’ סיון – שורות קצרות על דמותו המופלאה של רב ופוסק, תלמידו של מרן הבן איש חי, שידו רב לו בחיבור ספרים המאירים עיניים ומשמחים לב | כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם (יהדות ואקטואליה)
בישיבת 'קול אליהו' רכסים ציינו את יום השנה הראשון להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אליהו סופר זצוק"ל במעמד גדול של הכנסת שני ספרי תורה, אחד לזכרו, והשני - ספר תורה עתיק מירושת בעל ה'כף החיים' (עולם הישיבות)
אירוע רב רושם נערך אתמול בעיה"ק טבריה, עת נאספו יחדיו ילדי החמד מששת סניפי 'תלמוד התורה' - 'עמלי התורה' מחוז צפון, למסיבת אותיות | את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה | צפו בתיעוד (חרדים)