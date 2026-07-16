במעמד חגיגי ומרגש שערך המפעל העולמי "תורה שבכתב", הפועל להפצת ולעידוד לימוד פירוש רש"י על התורה, התקיים טקס פתיחת כתיבת ספר תורה מיוחד לכבודו של רש"י הקדוש. המעמד כלל גם סעודת מצווה בהשתתפות גדולי הרבנים והאדמו"רים.

בין המשתתפים הבולטים במעמד היו הגאון רבי יעקב חיים סופר, המשגיח הגאון רבי דן סגל, כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא, כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, וכן הגר"מ ברנסדורפער.

"בשביל רש"י נברא העולם"

בדברים שנשאו במעמד, הביא האדמו"ר מרחמסטריווקא בשם הבעל שם טוב הקדוש את האמרה המפורסמת כי "בראשית" – בשביל רש"י נברא העולם. דברים אלו הדגישו את מעמדו המיוחד של רש"י בעולם התורה ואת חשיבות פירושו לכלל ישראל.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יעקב חיים סופר, שעמד על ייחודו המיוחד של פירוש רש"י. הגאון הביא בשם הקדמונים כי אין שלוש מילים ברש"י שאין בהן חידוש, וכן שבמילה אחת רש"י מסלק חבילי קושיות.

מידת הענווה של רש"י

הגר"י סופר עמד במיוחד על כך שזכותו הגדולה של רש"י נבעה ממידת הענווה המיוחדת שלו. הגאון הביא את דברי רבינו יונה בפירושו למסכת אבות, כי "אין התורה שוכנת אלא בגוף בעל מידות טובות" וענוה גדולה מכולן כדברי רבי פינחס בן יאיר בברייתא בעבודה זרה.

בסיום דבריו בירך הגאון את ראשי המפעל, מחברי העלון וכל העוסקים בזיכוי הרבים ובהפצת לימוד התורה. דבריו הדגישו את חשיבות המפעל בהנחלת פירוש רש"י לכלל ישראל.

לאחר הדברים התכבד הגאון רבי יעקב חיים סופר בכתיבת האות הראשונה בספר התורה החדש. המעמד המרגש סימל את תחילת הדרך של ספר התורה המיוחד, שיוקדש לכבודו של רש"י ולהנצחת זכותו הגדולה בעולם התורה.