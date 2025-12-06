לקראת מעמד 'הכנסת ספר התורה' שייערך ביום ראשון, ראש חודש סיוון, לעילוי נשמתו של הבחור רפאל יחזקאל (חזקי) פרקל ז"ל: אביו, מנכ"ל 'עלי שיח' הרב חיים פרקל, עלה למעונם של גדולי ישראל כדי לכבדם בכתיבת אותיות בספר התורה (חרדים)
תלמידי ישיבת 'שער המלך' בירושלים, המיועדת לבחורים מחוץ לארץ, בראשות הרה"ג ר' חיים הערש זאלצבערג, הגיעו שבוע שעבר למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, למעמד סיום כתיבת ספר תורה לקראת מעמד הכנסתה ביום שלישי הקרוב | הפוסק כתב את האותיות האחרונות, ולאחר מכן האציל ברכתו לבחורים החשובים (עולם הישיבות)
גבאי קהילת 'אוהל תורה' בשכונה החדשה - רמה ה' (נווה שמיר) בבית שמש, עלו למעונם של גדולי ישראל לכתיבת אותיות, לקראת מעמד הכנסת ספר תורה אשר ייערך אי"ה השבוע, תרומת הרה"ג אליהו יהודאי ורעייתו שיחי', לע"נ בנם עלם החמודות אשר נקטף בדמי ימיו, הבה"ח יוסף חיים ז"ל | צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך קבלת הקהל השבוע אצל הגאון הינוקא רבי שלמה יהודה בארי, הגיע מר אהוד שוורץ, אביו של החייל שגב שוורץ הי"ד שנרצח על קידוש השם במוצב סופה במהלך הלחימה על המוצב ביום שמחת תורה, וסיפר לרב הגאון הינוקא על גבורת ליבו של בנו שהציל את חבריו ממוות בטוח | צפו בתיעוד (חרדים)
טקס מרגש נערך הבוקר (רביעי) כאשר שורד השבי אלי שרעבי, זכה לכתוב אותיות בספר התורה המיוחד שיוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת בקיבוץ בארי - פרי יוזמתה הברוכה של ניצולת הטבח בשמחת תורה | שורד השבי קרא לאחדות עם ישראל (ברנז'ה)
״אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן״: ספר תורה הוכנס לזכרו של רועה הצאן בנימין אחימאיר הי”ד, שנטבח בידי פורעים ערבים ערלי לב | האירוע התקיים במעמד הרב הראשי לישראל, רבנים ובני משפחה, והוא הוכנס להיכל התורה ׳לב חדש׳, בו למד הנער | תיעוד וסיקור (חדשות בארץ)
לרגל סיום ימי השובבי"ם שבת האדמו"ר מביאלה ב"ב, בקרב בני קהילתו בעיה"ק ירושלים | בליל שישי ערך הרבי סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חלקת יהושע' מביאלה זי"ע | בסיום הסעודה התקיים מעמד 'סיום כתיבת ספר תורה' אשר יוכנס ברוב פאר והדר לבניין הכנסת אורחים בפולין | צפו בתיעוד (חסידים)
מעמד ייחודי ערך האדמו"ר מבאבוב 45 למאות בחורי החסידות, לתחילת כתיבת ספר תורה | את זכות כתיבת פסוקי התורה רכשו התלמידים ע"י לימוד שעות רצופות בימי השובבי"ם | כל הפרטים על המבצע הנדיר, ותיעוד מהמעמד (חסידים)