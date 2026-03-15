לוחמי אש חילצו חמישה ספרי תורה מבית כנסת שהוצת ברמלה |מפקד תחנת המשטרה: "נמצה את הדין עם הפורעים" | מפקד האירוע בכבאות והצלה: "הלוחמים פעלו בחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד" (בארץ)
לרגל יום פטירתו של רבי דב ויסמנדל זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על אחת הדמויות הגדולות שעמדו לישראל בשנות הזעם | הרב שמסר נפשו להצלת עם ישראל מאימת המציק וחידש את דרך גילוי צפונות בדילוגי אותיות התורה | "לולא תורתך שעשועי" (יהדות ואקטואליה)
לומדי
הדף היומי במסכת זבחים דף מ"ב,
עסקו
השבוע בעקרון ‘כל העושה על דעת ראשונה
הוא עושה' |
האם
סופר שטעה ולא כיוון בכתיבת שם יכול לשוב
ולתקן?
| דעת
הרדב"ז
והלימוד המרתקת מסוגיית הדף היומי (יהדות,
הדף-היומי)
תיעוד ענק מירח האיתנים בחצה"ק זוועיהל, מעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו וברחבת הכותל המערבי, בשמחת בית השואבה, וחביטת הערבות ביום הושענא רבה | בשיאו של החודש ערך הרבי את מעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, כשהוא מפזז עם ספר התורה של ספר התורה העתיק של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע הנמצא בבית גנזיו מירושת אבותיו הקדושים (חסידים)
בקריאה
חריגה לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות
אלימות דתית,
פנה ארגון "מוואטנה"
לחות'ים
לשחרר לאלתר את לוי סאלם מוסא מרהבי –
היהודי האחרון בתימן,
המוחזק שנים ארוכות
במעצר אכזרי ובלתי חוקי (חדשות, יהדות)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף מ"ד עסקו השבוע בדין הגמרא בשבועת שכיר | מי נמנע
מלהישבע שבועת אמת, ומדוע כיום כולנו נזהרים משבועה? | האם יש מצוה מן התורה להישבע
ומה דעת האחרונים בעניין (יהדות, הדף היומי)
אין זמן מתאים יותר מערב חג מתן תורתנו, כדי לדבר על תורה שכמעט נשתכחה מישראל, אך חיה ונושמת בזכותם של מתי מעט המחזיקים בה בכל כוחם | ה"ייקים", כפי שמכונים בפי כל יוצאי גרמניה ומערב אירופה, התהדרו במשך מאות שנים במנהגים ייחודיים, בטעמים שונים בקריאת התורה - ואפילו בהגייה ייחודית רק להם | בין המתנה של שלוש שעות בין בשר לחלב - למנורת נחושת בת שישה קנים, בני מדינות אשכנז מתהדרים בתורה שלמה של מנהגים ייחודיים - שלא תראו בשום מקום אחר (מגזין חג)
״אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן״: ספר תורה הוכנס לזכרו של רועה הצאן בנימין אחימאיר הי”ד, שנטבח בידי פורעים ערבים ערלי לב | האירוע התקיים במעמד הרב הראשי לישראל, רבנים ובני משפחה, והוא הוכנס להיכל התורה ׳לב חדש׳, בו למד הנער | תיעוד וסיקור (חדשות בארץ)
חודש
ניסן התברך במנהגים רבים שנמסרו מדור
לדור בקהילות ישראל |
אחד המנהגים הבולטים
הוא קריאת פרשת הנשיאים,
שנשתרש בקהילות רבות
כזכר לימי המילואים שהתחילו בא'
בניסן בו הוקם המשכן
| מתי
התחיל המנהג והאם נהגו לקרותו בספר-תורה? | וגם איזו גמרא
נהגו ללמוד בין ר"ח
ניסן לי"ב
בחודש (יהדות
ואקטואליה)
רגע לפני הלוויתם הכואבת של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד שנרצחו באכזריות בשבי חמאס, ירדן ביבס קיבל ספר תורה שישמור עליו | ירדן כתב שלוש אותיות בספר התורה, שארגן איש החסד שי גראוכר ונתרם ע"י הרב משה שיינר וקהילת פאלם ביץ' בפלורידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)