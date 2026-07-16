הרב סאלים ואריה דרעי ( צילום: מערכת 'כותל המזרח' )

בעקבות אישור החוקים החשובים למען עולם התורה בימים האחרונים, שיגר הגאון רבי אברהם סלים שליט"א, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, מכתב חיזוק מיוחד ליו"ר ש"ס אריה דרעי. במכתבו שיבח ראש הישיבה את פעילותו הכבירה של הרב דרעי למען בני הישיבות ועולם התורה, תוך הדגשת המסירות והנאמנות לשליחות שהופקדה בידיו.

"באתי בזאת לברכך ולחזקך על עמידתך האיתנה על משמר עולם התורה והיהדות", כתב הגר"א סלים בפתח דבריו, והוסיף כי מתוך היכרות אישית הוא מעיד שיו"ר ש"ס "פועל ללא ליאות לעצור את מסע הרדיפה כנגד עמלי התורה". ראש הישיבה הדגיש כי הרב דרעי ממשיך את השליחות שהופקדה בידיו מאביר הרועים מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע. "זוכים לברך על המוגמר" בהתייחסו לאישור החוקים האחרונים, ציין הגר"א סלים כי "זוכים לברך על המוגמר" באישור החוקים החשובים המכירים בערכה של תורה ומסירים את חרב המעצרים מבני הישיבות. ראש הישיבה הוסיף כי לצד זאת נשמרו גם חומות הכשרות, וכי הישגים אלו מתווספים לפעולות הרבות שנעשו לאורך כל הקדנציה. תנועת 'אחי' הושקה רשמית בנתיבות: 'לאחד ולא לפלג' דוד קליין | 15.07.26 3 כזכור, בימים האחרונים אושרו במליאת הכנסת מספר חוקים משמעותיים לציבור החרדי, ביניהם חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת מעצרי תלמידי ישיבות. בעקבותם, הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א שיגר אף הוא מכתב ברכה ליו"ר ש"ס על ההישגים החקיקתיים.

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ברכה לכל נציגי התנועה

הגר"א סלים הדגיש כי הברכה אינה מופנית רק ליו"ר התנועה, אלא "לכל נציגי התנועה, איש בשמו הטוב יבורך". ראש הישיבה הוסיף מסר חשוב לציבור, כי חובת הציבור היא להמשיך לפעול ולעשות את כל שבכוחו, גם אם יהיו גורמים שינסו לעכב את המהלכים.

"הקב"ה דורש מאיתנו לפעול ולעשות, ואחרי שעשינו כל שבכוחנו אם בג"ץ כהרגלם יתערבו, הם עוונם ישאו", כתב הגר"א סלים, תוך הוספת תפילה שהקב"ה יסיר את מזימתם הרעה של המתנגדים.

את מכתבו חתם ראש הישיבה באמירה נחרצת ומשמעותית, שלפיה עצם העברת החוקים מהווה הצהרה ציבורית חשובה. "עצם העברת החוקים יש בהם הצהרה שהכנסת ונציגי רוב העם מכריזים כי משה אמת ותורתו אמת ומוקיעים את רדיפת בני התורה", כתב הגר"א סלים.