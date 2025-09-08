לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף ח’ עסקו
השבוע בעניין בקשת צרכים בתפילה |
היכן יש לכוון על זיכרון
בלימוד, והיכן על תשובה?
| מה הבקשה החשובה ביותר
שבן יכול לבקש מאביו |
והאם בלימוד צריכים
גם סייעתא דשמיא? (יהדות
הדף-היומי)
בפרשת השבוע בהעלותך – אנו עוסקים במסע ארון הברית | על פרשה הקצרה בתורה 'ויהי בנסוע הארון' | התפילה בשעת פתיחת ארון הקודש שמסוגלת לבנים טובים, וגם סטיקר פשוט שאומר את הכל | "וזכינו לגדל בנים" (יהדות,פרשת-השבוע)
אשה חרדית כבת 38, נפצעה היום באורח קל ברחוב רש"י בירושלים, באירוע דקירה בו אלמוני תקף אותה עם סכין מטבח | המותקפת נאבקה עם הדוקר וב"ה נפצעה רק באורח קל | צוותי הצלה ומד"א פינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם כשהיא בהכרה מלאה (חדשות)