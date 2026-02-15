תנופה יהודית בלב המובלעת הרוסית, במעמד רווי הוד ביום הילולת אבי תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר זצ"ל, החלה כתיבת ספר התורה שנתרם לביסוס הקהילה המקומית | משלחת מיוחדת בראשות המשגיח הגאון הרב חזקיהו יוסף מישקובסקי הגיעה מישראל להעתיר בציון הקדוש תחת שלג כבד | האותיות הראשונות נכתבו בהיכל בית הכנסת המפואר כנדבך נוסף לעתיד היהודי בעיר | צפו בתיעודים מעדשת מצלמתו של אנדרי בויץ (חרדים)
במלאות השלושים לפטירתו של הבה"ח דוד פייג ז"ל, בן יבלחט"א הרה"ח ר' יהודה צבי פייג ונכד הרה"ח ר' חיים שמשון פייג – מבעלי המנגנים הנודעים בעולם החסידות, התקיים אמש מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו | המעמד נערך בראשות מורו ורבו, כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, ובהשתתפות משפחת פייג שיחי' | בסיום כתיבת האותיות ערך האדמו"ר לחיים טיש מיוחד ואיחל ברכות לרוב לבני המשפחה (חסידים)
בני הקהילה החרדית ב'קרית אתא' התכנסו לאירוע מיוחד לכבוד מעמד התחלת כתיבת אותיות לספר תורה חדש | במעמד זכו לשמוע דברי חיזוק והדרכה בשידור חי מחבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | הערב ננעל ב'זיץ' מרומם לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | שמואל שנקר השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)
בהתרגשות דקדושה קבע האדמו"ר ממיאלען את המזוזות בפתח בית מדרשו החדש בשכונת מתחם הסופרים בצפון ב"ב | במעמד שהתקיים במוצאי שב"ק שולבה גם התחלת כתיבת ספר תורה | במעמד השתתפו רבני השכונה, ראש העיר, חברי העירייה לצד החסידים שכבר נשארו לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך (חסידים)
בהיכל ישיבת מהרי"ט בבני ברק, נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס ברוב פאר אל היכל הישיבה נדבת הרה"ח ר' צבי שלום פרקש | את המעמד פיאר ראש הישיבה, הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא את המשא המרכזי לפני בחורי החמד שחזו במעמד | לציין שהבחורים התכוננו למעמד בלימוד חמש שעות רצופות | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד מאקאווא בבני ברק, התאספו השבוע קהל נכבד למעמד 'קביעת מזוזות' להיכל התורה 'בית מרדכי אהרן', שנבנה ברוב פאר והדר | במעמד השתתפו הגה"צ גאב"ד מאקאווא והגאון רבי שרגא שטיינמן | צפו בתיעוד (חרדים)