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אסונות בין הזמנים

העתירו בתפילה: אברך במצב אנוש לאחר טביעה בבריכה

אברך בן 24 מישיבת BMG בליקווד מונשם בטיפול נמרץ לאחר שחולץ מבריכת שחייה • הוסף לו השם ברוך לסגולה • עצרת תפילה התקיימה בישיבה • הציבור מתבקש להתפלל עבור דניאל ברוך בן הדסה אורית

החוף הנפרד באשדוד בבין הזמנים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

דאגה עמוקה שוררת בקהילת ליקווד שבניו ג'רזי בעקבות אירוע טביעה קשה שהתרחש ביום ראשון האחרון. אברך צעיר בן 24, תלמיד בישיבת 'בית מדרש גבוה' (BMG) המפורסמת, שוהה במצב קריטי בבית החולים המקומי כשהוא נלחם על חייו.

האברך חולץ מבריכת שחייה במצב אנוש ופונה לבית החולים, שם הוא מאושפז בטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם. מצבו מוגדר כקריטי והוא זקוק לרחמי שמים מרובים, כך עולה מדיווחים באתר Lakewood Alerts המקומי.

על פי הדיווחים, האברך נקלע למצוקה במים במהלך שהייתו בבריכת השחייה ביום ראשון. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו במהירות למרכז הרפואי.

לאור חומרת מצבו, הורו רבנים להוסיף לו את השם ברוך כסגולה לרפואה. בני המשפחה והמקורבים פונים לציבור הרחב להעתיר ברחמים מרובים עבור האברך דניאל ברוך בן הדסה אורית, לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל.

במקביל לתפילות הרבים ברחבי העולם, נערכה אמש (שלישי) עצרת תפילה מרכזית בהשתתפות רבים מבני הישיבה ותושבי העיר. העצרת התקיימה בבית המדרש 'עוזר יונה' בליקווד, שם התכנסו מאות מתפללים לזעוק לרחמי שמים עבור האברך הצעיר.

ישיבת 'בית מדרש גבוה' בליקווד מונה אלפי אברכים ובחורים והיא נחשבת לאחת הישיבות המרכזיות והגדולות בעולם התורה בארצות הברית. הידיעה על האירוע הקשה שפקד את אחד מבני הישיבה העבירה גלי דאגה בין תלמידי הישיבה והקהילה.

חברים ומכרים מתגייסים לאמירת משניות, קבלות טובות ומשמרות תפילה סביב השעון למען רפואתו של האברך. הקהילה החרדית בליקווד, הידועה באחדותה ובערבות ההדדית, מתגייסת במלוא המרץ למען האברך הצעיר.

האירוע מצטרף לשורת אירועי טביעה קשים שפקדו את הציבור החרדי בתקופת האחרונה. לפני ימים ספורים נפטר הילד הטהור שלום סגינר ז"ל, בן 4, נכדו של הגאון רבי שלום ארוש שליט"א, בעקבות טביעה בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. כמו כן, נער חרדי כבן 12 נפטר לאחר שסירתו התהפכה בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה.

הציבור מתבקש להמשיך ולהתפלל עבור דניאל ברוך בן הדסה אורית לרפואה שלמה ומהירה. בתפילה ותקווה שיזכה לרפואה ולהשתקם במהירה.

טביעהליקוודבין הזמניםישיבת BMG

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