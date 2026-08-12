מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

השעות הקרובות צפויות להיות סוערות באזור בני ברק וכביש 4, כאשר הפלג הירושלמי מתכונן לצאת למחאה נרחבת על רקע מעצרו של משה שטיינר, בחור ישיבה בן 21 מבני ברק. המשטרה הודיעה על היערכות מוגברת והזהירה מפני שיבושי תנועה חמורים בעורקי התנועה המרכזיים.

במרכז הסערה עומדות נסיבות מעצרו החריגות של שטיינר, הלומד בישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר. לפי סנגוריו, הבחור זומן תחילה למסירת עדות בלהב 433 במסגרת חקירת פרשה הנוגעת להנפקה בלתי חוקית של תווי נכה. בטרם הגעתו הובהר לו באופן מפורש כי אינו חשוד בפרשה וכי מדובר בעדות תמימה בלבד. אלא שעם סיום התשאול החלה המלכודת לפעול. לאחר שהחוקרים הודיעו לבחור כי התשאול הסתיים והוא משוחרר לדרכו, הובל אל מפלס החניון התחתון של תחנת המשטרה. מיד כשיצא אל שטח החנייה, גילה כי במקום ממתין לו מארב של שוטרי המשטרה הצבאית. שטיינר נעצר במקום בגין הגדרתו כעריק, הובל למחנה תל השומר, ובו ביום הועמד בפני קצין שיפוט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. סנגוריו של שטיינר הגישו ערעור בניסיון להביא להקלה בעונשו, אך המקרה כבר הצית את רחוב החרדי. יצוין כי מדובר במקרה הראשון של מעצר בחור ישיבה המוגדר כעריק מאז תחילת ימי "בין הזמנים", והאירוע מעורר סערה בקרב הציבור החרדי.

הפגנות הרצ"פניקים, ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המשטרה: היערכות מוגברת

מארב משטרתי בחניון: בחור ישיבה נעצר לאחר שזומן למסור עדות דוד קליין | 11.08.26

דוברות המשטרה פרסמה הודעה רשמית בה נמסר כי צפויה הפגנה היום לקראת השעה 16:00 באזור העיר בני ברק, ויתכנו שינויים בהסדרי התנועה. על פי ההודעה, כביש 4 ייחסם מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים, וקיימת היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק.

שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. המשטרה ממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת, תוך הימנעות מהגעה למקומות אלו.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק", נמסר בהודעת המשטרה. "יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

המחאה הצפויה מצטרפת לשורת הפגנות שהתקיימו בשבועות האחרונים נגד מעצרי תלמידי ישיבות. רק לפני מספר ימים התקיימה מחאה סוערת בכביש 4 שבמהלכה תועדו מקרים של אלימות משטרתית קשה, כאשר שוטרים הפעילו מכת"זיות ורימוני הלם כלפי המפגינים. בעקבות התיעודים הקשים הורה מפקד מחוז תל אביב להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בניגוד לנהלים.