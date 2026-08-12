מדריך הטיולים ישראל שפירא בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

תופעה מעניינת נרשמה בבין הזמנים שהסתיים לאחרונה: נחלי הגליל, המוכרים כאתרים עמוסים ביותר בתקופות החופשה עד כדי כך שלאחר השעה עשר בבוקר אין כל אפשרות להיכנס לחניונים הידועים, היו השנה שקטים באופן יחסי. רוב המבקרים שכן הגיעו היו בני הציבור החרדי והחרד"לי, והצניעות נשמרה כראוי.

חניון האקליפטוס בבניאס, למשל, שבדרך כלל מלא לחלוטין, היה פנוי גם בשעות הצהריים. כך גם המפרצים והלגונות הסמוכים אליו. מה גרם לירידה הניכרת במספר המטיילים? להלן שמונה הסברים אפשריים לתופעה: הסבר ראשון: בשבועיים הראשונים של בין הזמנים, הציבור החרדי כבר נמצא בחופשה. לעומת זאת, קייטנות החופש הגדול של הציבור הכללי עדיין פעלו, וההורים בציבור הכללי לא יצאו לטיולים עצמאיים, בניגוד לציבור החרדי שטייל באופן יומיומי.

מדריך הטיולים ישראל שפירא בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

הסבר שני: בשנים האחרונות נפתחו בשומרון מעיינות רבים לציבור. אמנם אינם ברמת נחלי הגליל, אך בהחלט ברמה נאותה להנאת בני הישיבות. מדובר במעיינות שלפני מספר שנים כמעט ולא היו נגישים מטעמי ביטחון, אך כיום המצב הביטחוני השתנה ורבים חשים בטוחים יותר בנחלי השומרון. כאשר יש יותר אתרים פתוחים, הציבור מתפזר על פני מקומות רבים יותר, מה שמפחית את הצפיפות בכל אתר בנפרד. במקום שכולם יגיעו לאותם שלושה-ארבעה מקומות מוכרים, קיימות כיום עשרות אפשרויות, וכל אחת סופגת חלק קטן יותר מהעומס הכללי.

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הסבר שלישי: חלק ניכר מהציבור שוהה בחוץ לארץ. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, עשרות אלפי ישראלים יצאו לתקופות ארוכות בשנים האחרונות, ותנועת היציאות לחו"ל בחודשים האחרונים שברה שיאים; יש המעריכים שמספרם מגיע כמעט ל-300 אלף.

מדריך הטיולים ישראל שפירא בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

הסבר רביעי: מספר רב של מילואימניקים אינם פנויים, ולכן הם ומשפחותיהם אינם יכולים לצאת לטיולים.

הסבר חמישי: יש הסבורים שזו גם תוצאה של המצב הביטחוני, הגורם לחלק מהמשפחות לשקול היטב לפני שהן יוצאות לצפון הרחוק, מחשש שפתאום תפרוץ מלחמה. בכל בוקר מתעוררים לחדשות חדשות ממנהל ארצות הברית, ואי אפשר לתכנן טיולים ארוכים לגליל בוודאות.

הסבר שישי: גולשים הגיבו לכותב הדברים, שמפרסם ב'כיכר השבת' וברשתות החברתיות מגוון מיקומי טיול וטבילה, שדווקא בגלל כך העומס על נחלי הגליל יורד, משום שהציבור מתפזר על יותר אתרים.

מדריך הטיולים ישראל שפירא בימים אלה (ובשאר ימי השנה...)

הסבר שביעי: יש הטוענים שרבים מבני הישיבות חוששים לצאת לטיולים מחשש להיתקל במשטרה צבאית.

הסבר שמיני: עמיחי שילה כתב ב'עולם קטן' (פרשת ראה) שיש שמועה מגדולי ישראל לבני ישיבות למעט בטיולים השנה. אולם אין הדברים ברורים, שכן בין הזמנים הוא חלק בלתי נפרד מ"אמצע הזמן". אם "קווי ה'" לא "יַחֲלִיפוּ כֹחַ", הלימוד במשך כל השנה לא יהיה איכותי.

וכבר התבטא מספר פעמים מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל שבאחת המלחמות בטלו את בין הזמנים, והלימוד במשך הזמן לא היה איכותי כבשנים קודמות.

ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, ניתן לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com