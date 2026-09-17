בבלי
אירוע חריג בטיסה

נוסע שהודבק לכיסא במטוס: "אני לא זוכר כלום"

נוסע בן 67 שנקשר למושב במטוס לאחר שלפי החשד התפרע בטיסה, טוען בבית המשפט שאינו זוכר דבר מהאירוע שהוביל למעצרו

ליילן ארתור לונדין מימין, כשהוא קשור במהלך הטיסה משמאל (צילום: רשתות חברתיות)

נוסע בן 67 שנקשר בסרט הדבקה ובאזיקונים למושב במטוס לאחר שלפי החשד התפרע במהלך הטיסה, טוען כעת בבית המשפט שאינו זוכר דבר מהאירוע שהוביל למעצרו.

ליילן ארתור לונדין טס ב-3 בספטמבר בטיסת אמריקן איירליינס מדאלאס לניוארק. במהלך הטיסה, לפי עדויות נוסעים, התנהגותו השתנתה באופן פתאומי. הוא החל לצעוק, לקלל ולהשמיע אמירות גזעניות, ובהמשך, לפי החשד, הפך לאלים.

בעקבות ההתנהגות החריגה נאלצה הטיסה לסטות ממסלולה ולנחות בנמל התעופה הבינלאומי בולטימור וושינגטון. כאשר המטוס נחת, המשטרה מצאה את לונדין כשהוא קשור למושב באמצעות סרט הדבקה ואזיקונים. שני נוסעים סיפרו שסייעו להשתלט עליו, ואנשי הצוות סיפקו את אמצעי הקשירה עד לנחיתה.

לונדין נעצר והואשם בתקיפה מדרגה שנייה ובהתנהגות פרועה. במהלך דיון בבית המשפט הוא סיפר ששתה שתי כוסות אלכוהול, אך טען שאינו זוכר מה התרחש לאחר מכן.

"אני לא זוכר שום דבר מזה", אמר כשנשאל על האירוע. לדבריו, הוא אף הופתע כשנאמר לו שלפי החשד תקף שוטר.

אחד הנוסעים תיאר את השינוי בהתנהגותו ככזה שהתרחש "כמו במתג", לאחר שלדבריו לונדין היה רגוע בתחילת הטיסה. לונדין שוחרר מאז מ וההליך המשפטי נגדו נמשך. הדיון הבא בעניינו צפוי להתקיים ב-19 באוקטובר.

מעצרארה"בתעופהמטוסבבלי
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