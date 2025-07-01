לאחר מאבק משפטי ממושך, משפחות הקדושים שנספו באסון מירון צפויות לקבל פיצוי כספי משמעותי של כ-3 מיליון ש"ח מהמדינה והגופים האחראים - המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים וחברות הביטוח המבטחות | כל הפרטים (חרדים)
מאז ראשית ימיה של מדינת ישראל, מתנהל הציבור החרדי כמיעוט הנסמך על רשויות המדינה, בעודו משמר את הצביון החרדי הנבדל | אך בעשורים האחרונים הציבור החרדי גדל בלי העין הרע והצפי כי הוא יהפוך לשליש ואף מחצית מאזרחי המדינה, אך למרות זאת מסרב להכיר בגודלו המתעצם - ובאחריות הנגזרת מכך | ניהול ההילולה במירון לצד האסון הנורא בשנת ה'תשפ"א מסמנים שלא עוד, הגיע הזמן שהציבור החרדי יכיר באחריותו | טור דעה (מגזין, ל"ג בעומר)
לקראת הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, גדולי ישראל, חברי מועצות חכמי וגדולי התורה, בקריאה משותפת לעולם להר במירון: "יחד עם התפילות, זועק אלינו דמם של ארבעים וחמש נפשות יקרות מישראל ומעורר להטיב דרכים בכל הנוגע לעליה למירון, להימנע מהצטופפות והידחקות" (חרדים)
שמחה גדולה במשפחת קרויס בירושלים בפרט, ובחסידות תולדות אהרן בכלל: כמעט ארבע שנים לאחר שבני משפחת קרויס איבדו את אביהם הרה"ח ר' דוד קרויס ז"ל, מחשובי החסידים בבית שמש, שנהרג באסון מירון תשפ"א בגיל 35, הערב התבשרו בני המשפחה שהאלמנה התארסה בשעה טובה ומוצלחת (חרדים)
בעיה"ק צפת נחוגה אמש (שני) מתוך שיר ושבח לבורא עולם, שמחת השבע ברכות האחרון לרגל נישואי בנו של המשפיע החסידי 'ניצול אסון מירון' הגה"צ רבי מנחם מנדל מאסקאוויטש, רב קהילת 'אזמרה', ובנו של האדמו"ר משאץ (חסידים)