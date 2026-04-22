ציון הרשב"י במירון ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

עימות חריף פרץ בין משטרת ישראל לוועדת החמישה לניהול קבר הרשב"י, כאשר שני הצדדים מאשימים זה את זה באחריות למשבר שעלול לסכן את קיום הילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר הקרוב.

המשטרה שלחה היום (רביעי) מכתב התרעה חמור, בו היא מאיימת שלא לאשר את קיום האירוע, בעוד ועדת החמישה מאשימה את משרד ירושלים ומסורת ישראל בעיכוב מכוון של מסמכים חיוניים. במכתב שנשלח על ידי סנ"צ פאדי חלבי, קצין את"ן מחוז צפון במשטרת ישראל, נמסר כי ועדת החמישה מונעת כניסה של גורמי משרד ירושלים, חברת ההפקה וצוותי העבודה למתחמים שבאחריותה בהר מירון. לדברי המשטרה, מניעת הגישה מונעת ביצוע עבודות חיוניות והכרחיות להיערכות לקראת ההילולה, לרבות הקמת רכיבי בטיחות, אמצעי ויסות קהל, גידור, מעקות ומעברי חירום. "לא נוכל לתת אישור לקיום האירוע" במכתב ההתרעה הודגש כי בהיעדר אפשרות להשלים את העבודות הנדרשות במתחמים אלו, "לא ניתן יהיה להבטיח היערכות מבצעית ובטיחותית כנדרש, ולא ניתן יהיה לעמוד בתנאים הנחוצים לשמירה על שלום הציבור וחיי אדם". המשטרה הבהירה במפורש: "בנסיבות אלה, כל עוד נמשכת מניעת הכניסה והעבודות בשטח, משטרת ישראל לא תוכל לתת את אישורה לקיום האירוע". המשטרה הוסיפה והזהירה כי גם אם בפועל יגיעו אנשים לשטח בדרכים שונות, ללא השלמת ההיערכות הבטיחותית הנדרשת, "תתהווה סיכון לציבור, פגיעה בנפש וזאת בשל אי עמידה בתנאים". במכתב נכתב בפירוש כי האחריות הישירה לתוצאות הנובעות מכך, לרבות סיכון לחיי אדם ואי-יכולת לאשר את קיום האירוע, מוטלת על ועדת החמישה בלבד.

האדמו"ר מבויאן בהדלקה בל"ג בעומר במירון ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

ועדת החמישה: "הכדור אצל משרד ירושלים"

בתגובה חריפה שנשלחה מטעם הוועדה, דחה מנהל אתר הרשב"י, אורי רוזובסקי, את האשמות המשטרה והפנה את האצבע המאשימה כלפי משרד ירושלים ומסורת ישראל. במכתבו הבהיר רוזובסקי כי "מכתבך מבוסס על עובדות שגויות וחוסר מידע", והדגיש כי על פי החוק והחלטות הממשלה, משרד ירושלים ומסורת הוא האחראי הבלעדי על הילולת ל"ג בעומר.

לדברי רוזובסקי, ועדת החמישה פנתה עוד לפני שבועות ארוכים למשרד ירושלים לעשיית ביטוח למקרה של נזקים או אסון במהלך עבודות ההכנה בשטחים שבאחריות הוועדה. כאשר הביטוח לא נעשה, סוכם בכתב בין היועץ המשפטי של ועדת החמישה, עו"ד יהודה קפלן, לבין המחלקה המשפטית במשרד ירושלים, כי יינתן כתב התחייבות ושיפוי ממשרד ירושלים המופנה לוועדת החמישה.

יהודים בקבר הרשב"י במירון, ל"ג בעומר ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

"המסמך החתום טרם הגיע אלינו"

רוזובסקי חשף כי על אף שנוסח כתב השיפוי סוכם עוד ביום 12 באפריל 2026, ועל אף שהיועצת המשפטית למשרד ירושלים שלחה עוד באותו יום את הנוסח לחתימת המנכ"ל והחשב במשרד ירושלים, המסמך החתום טרם הגיע לידי ועדת החמישה. "בנסיבות אלו ועדת החמישה איננה הגורם המעכב את עבודות ההכנה ככל שאלו דרושות", כתב רוזובסקי, והוסיף: "ככל שהנך מעוניין לקדם את הדברים טוב תעשה אם תפנה את פנייתך לגורמים הרלוונטיים במשרד ירושלים, שכאמור הכדור מצוי מזה כ-10 ימים על שולחנם ומתעכב אצלם".

בציבור מתבטאים בדאגה מהמשבר המתפתח. "הציבור מצפה שכלל הגורמים יוותרו על ענייני כבוד וירתמו למשימה בצורה עניינית שתוביל את ההילולא בצורה הטובה והבטיחותית והשמחה ביותר", נמסר מגורמים המעורבים בנושא.