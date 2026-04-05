לקראת הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, גדולי ישראל, חברי מועצות חכמי וגדולי התורה, בקריאה משותפת לעולם להר במירון: "יחד עם התפילות, זועק אלינו דמם של ארבעים וחמש נפשות יקרות מישראל ומעורר להטיב דרכים בכל הנוגע לעליה למירון, להימנע מהצטופפות והידחקות" (חרדים)
לאחר חודשים רבים של הכנות, לפני זמן קצר התקיימה מסיבת עיתונאים, עם השר הממונה על ההילולה, מאיר פרוש, שהציג יחד עם המפקד את מתווה ההילולה השנה, שמבוסס על לקחי העבר ויישום ההמלצות של ועדת החקירה | זה המתווה המלא (חדשות חרדים)
אחרי השדרוג המשמעותי שהחל בשנת תשפ"ג, בהתאם לדרישות ההלכה ולתועלת רבבות העולים מירונה, השנה משרד ירושלים ומסורת ישראל ממשיך לשדרג משמעותית את דרך הכהנים על מנת להבטיח מעבר בטוח יותר לשביל המשמש גם כנתיב מילוט וחירום | השר פרוש: "פועלים כדי שרבבות יוכלו להשתתף בהילולא בשמחה ובבטחה"
בעוד פחות משבועיים, ב-6 רשויות בצפון הארץ, יערכו בחירות מקומיות, שנדחו בעקבות המלחמה, ו-70 אלף איש יבחרו את המנהיגים הפוליטיים המקומיים | אך בזמן שברוב היישובים מערכת הבחירות מתנהלת בשקט יחסי, לא כך הדבר ב'מרום הגליל' שם יש מי שמתקומם נגד מועמדותו של ראש המועצה המכהן; ואיך קשור אסון מירון? (בארץ)