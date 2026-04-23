שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הממונה על הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, שיגר הבוקר (חמישי) מכתב חריף לסנ"צ פאדי חלבי, קצין את"ן מחוז צפון במשטרת ישראל, בו הוא דורש להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים והעיכובים המונעים את השלמת ההיערכות לקראת ל"ג בעומר.

על פי הנמסר, גורמים מטעם ועדת החמישה מעכבים ומונעים ביצוע עבודות והקמות נדרשות באתר מירון, לרבות חסימת גישה לאנשי מקצוע וספקים. "מצב דברים זה פוגע באופן ישיר ביכולת להשלים את ההיערכות הנדרשת לקיום ההילולה באופן בטוח, סדור ובהתאם לדרישות גורמי המקצוע, ובכלל זה משטרת ישראל", כתב השר במכתבו.

העבודות במתחם 89 במירון לקראת ל"ג בעומר

קרעי הפנה את תשומת הלב לחוק הסדרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ו–2026, שאושר לאחרונה בכנסת. החוק קובע הסדר ייחודי ומרכז את כלל הסמכויות הנדרשות לניהול ההילולה בידי השר והמשרד.

"במסגרת זו נקבע כי 'השר ממונה על ביצועו של חוק זה', וכן כי בידיו הסמכות לקבוע את מתווה ההילולה ולאשר את קיומם של האירועים בהתאם לשיקולי בטיחות וסדר ציבורי", ציטט השר מהחוק. "משמעות הדברים היא כי האחריות והסמכות לביצוע ההיערכות מצויות בידי המדינה בלבד, ואין לגורם אחר סמכות לעכב או למנוע את ביצוע העבודות הנדרשות".

בסיום המכתב, פנה השר קרעי בבקשה ברורה למשטרת ישראל: "נוכח האמור, ומתוך אחריות משותפת לשלום הציבור ולמניעת סיכונים, אבקש את סיוע משטרת ישראל בהפעלת הסמכויות הנתונות לה על פי דין, על מנת לאפשר את ביצוע עבודות ההיערכות בשטח, הסרת חסמים ומניעת הפרעות לפעילות הצוותים המקצועיים".

השר הדגיש כי היערכות מלאה ומסודרת בשלב זה היא תנאי הכרחי לקיום ההילולה בבטחה, וכל עיכוב נוסף עלול לפגוע ביכולת לעמוד בדרישות הבטיחות המחייבות. "אודה לפעולתכם המיידית בעניין", סיים את מכתבו.

יצוין כי רק אתמול דיווחנו על חילופי מכתבים בין משטרת מחוז צפון לחברי ועדת החמישה, בהם הזהירה המשטרה כי קיום הילולת הרשב"י במירון נמצא בסכנה בשל עיכובים משמעותיים בהכשרת המתחם לקליטת ההמונים.