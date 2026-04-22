ועדת החמישה היא הגוף המנהל את אתר קבר הרשב"י במירון החל משנת 2008. הוועדה הוקמה מכוח החלטת בית המשפט העליון כחלק מניסיון להסדיר את הניהול המורכב של האתר, שהיה נתון במחלוקות ארוכות שנים בין ארבעה הקדשות שונים למדינה. הוועדה כוללת חמישה חברים: נציג המדינה המשמש כיו"ר עם קול מכריע, והוא הרב שמואל רבינוביץ' רב הכותל והמקומות הקדושים, ונציגים מכל אחד מארבעת גופי ההקדש הרשומים בטאבו על שטחי האתר.

הקמת הוועדה באה בעקבות מחלוקות קשות שנמשכו שנים רבות בין ההקדשות השונים בסוגיית הבעלות והניהול של האתר. דו"ח מבקר המדינה מ-2008 קבע כי הריבוי בתביעות מונע ניהול תקין ופוגע בתחזוקת המקום. המדינה ביקשה להפקיע את האתר, ובית המשפט העליון קבע את מודל "ועדת החמישה" כהסדר פשרה וגישור ניסיוני שימנע את ההפקעה המלאה של האתר.

הוועדה מוסמכת להחליט בכל עניין הנוגע לניהול השוטף של האתר, לרבות החלטות בנושאי בנייה, שיפוץ ותחזוקה של מתחם קבר הרשב"י. בנוסף, לוועדה סמכות על קופות הצדקה, ניהול כספי התרומות והשימוש בהם. הוועדה גם מוסמכת לנקוט בהליכים משפטיים לפינוי פולשים ומבנים בלתי חוקיים באתר, ואמונה על בחירת ומינוי מנהל מקצועי לאתר.

למרות סמכויותיה הרחבות, לוועדה מגבלות משמעותיות. הוועדה עצמה אינה אישיות משפטית, ולכן אינה יכולה להעסיק עובדים או להתקשר בחוזים ישירות. תקציבי המדינה מועברים אליה דרך המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, המהווה את הזרוע המבצעת שלה.

בעדויות שניתנו לאחר אסון מירון, טענו נציגי הוועדה כי סמכותם מוגבלת לניהול השוטף של המבנה והאתר, וכי אין להם סמכות או אחריות על ניהול אירוע ההילולה ההמוני בל"ג בעומר, המנוהל על ידי המדינה והמשטרה. הבחנה זו בין ניהול האתר לבין ניהול האירועים ההמוניים המתקיימים בו הפכה לנושא מרכזי בדיון הציבורי לאחר האסון.