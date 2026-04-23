יהודים בקבר הרשב"י במירון, ל"ג בעומר ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

לאחר ימים של מתיחות ועימות בין ועדת החמישה לבין משטרת ישראל והשר הממונה על הילולת הרשב"י, ד"ר שלמה קרעי, הושג פתרון משמעתי שמאפשר את המשך ההיערכות לקראת ל"ג בעומר תשפ"ו. משרד האוצר העניק כתב שיפוי רשמי לוועדת החמישה, המנהלת את אתר קבר הרשב"י במירון, ובעקבותיו הסירה הוועדה את התנגדותה לכניסת גורמי מקצוע מטעם הממשלה לאתר.

על פי המסמך הרשמי שנחתם על ידי סגני החשבת הכללית, בני כהן ושלומי כהן, מדינת ישראל מתחייבת לשאת בכל תשלום או פיצוי שיוטל על הוועדה בפסק דין חלוט, בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מקיום ההילולה או ההכנות אליה. תקופת השיפוי תחל ממועד חתימת המסמך ותימשך עד ליום 31 במאי 2026. תנאים ברורים להתחייבות המדינה כתב השיפוי כולל מספר תנאים מפורשים. ההתחייבות לא תחול במקרה של התרשלות צד שלישי או קיומו של ביטוח אחר. כמו כן, הוועדה נדרשת להודיע למדינה על כל תביעה תוך שבעה ימי עבודה ולמסור כל מידע ומסמכים רלוונטיים לפי דרישת המדינה. הגימיק של הרב אייל ציונוב מסוכן ליהדות החרדית - זו הסיבה | מעייריב איצלה כץ | 23.04.26 במסמך צוין במפורש כי "אין בהתחייבות זו כדי להשליך על אחריות הצדדים לנזקי אירועים אחרים או פעולות אחרות ובכללם האסון שאירע במהלך הילולת רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשפ"א". ההתחייבות תחול רק אם הוועדה פעלה בהתאם להוראות המדינה ובתום לב.

השר שלמה קרעי בהיערכות להילולה במירון

רקע למשבר

כזכור, בימים האחרונים התפתח עימות חריף בין ועדת החמישה לבין משטרת ישראל ומשרד ירושלים, שגרר שורת מכתבי האשמה הדדיים. אורי רוזובסקי, מנהל אתר קבר הרשב"י, שיגר מכתב למפקד תחנת משטרת צפת בו הבהיר כי הוועדה מביעה את התנגדותה המוחלטת לכל עבודה בשטח ללא אישורה.

מנגד, השר קרעי שיגר מכתב חריף למשטרה בו הדגיש כי "מדינת ישראל היא בעלת הבית באתר" ודרש להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים והעיכובים המונעים את השלמת ההיערכות. השר הזכיר את ממצאי ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון, שעמדה על כשלים מערכתיים מהותיים, ובכללם "חלוקת סמכויות לא ברורה והיעדר משילות".

משרד ירושלים ינהל את האירוע

לאחר קבלת כתב השיפוי, הוועדה הודיעה כי תסיר את התנגדותה לכניסת גורמי מקצוע מטעם הממשלה לאתר. משרד ירושלים, ינהל את האירוע כולו ויהיה אחראי על ביצוע כלל העבודות והפעולות הנדרשות לקיום ההילולה באופן בטוח ומסודר.

הפתרון שהושג מאפשר את המשך ההיערכות לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי תשפ"ו, תוך שמירה על אחריות ברורה ומניעת כשלים שאפיינו את העבר. גורמים בוועדת החמישה מסרו כי ההסדר מאפשר לוועדה להמשיך בתפקידה כמנהלת האתר, תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמי המקצוע מטעם המדינה.