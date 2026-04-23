מנהל אתר הרשב"י: האחריות למשטרה בלבד

אורי רוזובסקי, מנהל אתר קבר רשב"י, שיגר היום (חמישי) מכתב חריף לסנ"צ חיים ביטון, מפקד תחנת משטרת צפת, בו הוא מבהיר כי מעתה האחריות הבלעדית לעבודות באתר מוטלת על משטרת ישראל. המכתב מגיע בעקבות שיחה שהתקיימה בין השניים, בה הודיע המפקד כי המשטרה לא תאפשר לוועדת החמישה למנוע את ביצוע העבודות באתר.

"בעקבות שיחתנו מהבוקר בו הודעת לי כי משטרת ישראל לא תאפשר לוועדת החמישה למנוע את העבודות באתר קבר רשב"י, ומאחר ואינני מתכוון להתעמת עם משטרת ישראל, אבקש להבהיר כי מכאן ואילך כל העבודות שיתבצעו באתר הינן באחריותכם הבלעדית על כל המשתמע מכך", כתב רוזובסקי במכתבו. התנגדות רשמית לעבודות במכתבו הבהיר מנהל האתר כי ועדת החמישה מביעה את התנגדותה המוחלטת לכל עבודה בשטח. "ועדת החמישה מביעה את התנגדותה לכל עבודה בשטח והחלטתכם לפלוש לשטחה בניגוד לדעתה אינה חוקית", נכתב במכתב. רוזובסקי הוסיף כי "על כן עם כל המשתמע מכך, האחריות כאמור מעתה על האתר הינה שלכם". כזכור, העימות בין ועדת החמישה לבין משטרת ישראל ומשרד ירושלים מתנהל זה מספר ימים, כאשר המשטרה שיגרה אתמול מכתב התרעה חמור בו היא מאיימת שלא לאשר את קיום ההילולה אם לא יושלמו עבודות הבטיחות הנדרשות.

דרישה לביטוח וכתב שיפוי

במכתבו ציין רוזובסקי כי דרישת ועדת החמישה לעבודות בשטח הייתה בכפוף לביטוח או לכתב שיפוי שסוכם עליו. לטענתו, תנאי זה לא מולא, ולכן הוועדה אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לעבודות.

בנוסף, העלה מנהל האתר טענות חמורות בנוגע לתנאי הבטיחות בהם מתבצעות העבודות. "אבקש לציין כי העבודות מתבצעות ללא ממונה בטיחות, ללא סדרנים, ומהוות סכנה לעובדים ולמבקרים", הדגיש במכתבו.

השר קרעי: המדינה היא בעלת הבית

מכתבו של רוזובסקי מגיע שעות ספורות לאחר שהשר הממונה על ההילולה, ד"ר שלמה קרעי, שיגר מכתב חריף למשטרה בו הוא דורש להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים והעיכובים המונעים את השלמת ההיערכות לקראת ל"ג בעומר. השר קרעי הבהיר במכתבו כי "אין לגורמים אחרים סמכות לעכב את ביצוע העבודות" וכי המדינה היא בעלת הבית במירון.

השר הזכיר במכתבו את ממצאי ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון, שעמדה על כשלים מערכתיים מהותיים, ובכללם "חלוקת סמכויות לא ברורה, הותרת מחלוקות ללא הכרעה, אי קבלת החלטות, אי קבלת אחריות והיעדר משילות".

יצוין כי ועדת החמישה האשימה בימים האחרונים את משרד ירושלים ומסורת ישראל בעיכוב מכוון של כתב שיפוי מזה עשרה ימים, דבר שלטענתה מונע את המשך העבודות באופן מסודר ובטוח.