טראמפ: "האיראנים נחנקים - וזה הולך להיות גרוע יותר"

נשיא ארצות הברית, , הצהיר היום (רביעי) כי המצור הימי המוטל על יישאר על כנו ולא יוסר, כל עוד המשטר בטהרן לא יסכים לעסקה חדשה ומקיפה שתיתן מענה מלא לדאגותיה של ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין.

הנשיא הבהיר, בריאיון לברק רביד בערוץ 12, כי המערכת המבצעית הפועלת כעת בים מוכיחה את עצמה ככלי לחץ יעיל במיוחד, וכי בכוונתו להמשיך בקו הנוקשה כדי להבטיח שאיראן לא תגיע ליכולת גרעינית צבאית.

"המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ בריאיון לרביד. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני"ץ

התבטאותו של טראמפ נחשבת לצעד משמעותי, שכן היא מהווה דחייה רשמית של ההצעה האיראנית שהועברה לארה"ב בתחילת השבוע. איראן ביקשה לקדם מתווה לפיו מצר הורמוז ייפתח מחדש והמצור הימי יוסר כתנאי מקדים, תוך דחיית השיחות המהותיות על הגרעין למועד מאוחר יותר.

הנשיא האמריקני שלל את המתווה הזה על הסף, כשהוא מגדיר את המצב הנוכחי ככזה שבו האיראנים "נחנקים" מבחינה כלכלית ואסטרטגית, וכי אין לו כל כוונה לשחרר את החבל ללא הישגים מוחשיים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הבוקר פוסט ברשת החברתית שלו, בו העביר מסר חדש לאיראן ברקע במשא ומתן המתעכב בנושא הגרעין.

בפוסט שפרסם כתב הנשיא: "איראן לא מצליחה להתעשת. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם למניעת גרעין, כדאי להם להיות חכמים מהר מאוד".

לפוסט המאיים צירף הנשיא טראמפ תמונה שלו שנוצרה בבינה מלאכותית, בה הוא נראה לבוש בחליפה שחורה, חמוש בנשק ארוך ומרכיב משקפי שמש שחורים. ברקע נראות הפצצות של מה שנראה כמחנות צבא, מעל התמונה הכיתוב: "כבר לא בחור נחמד".

