ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, דדי ברנע, הזכיר הבוקר (שלישי) בטקס יום הזיכרון לחללי הארגון את סוכן המוסד שנפל בעת מילוי תפקידו מחוץ לגבולות ישראל ופעולותיו תרמו רבות למבצע 'עם כלביא' ולמבצע 'שאגת הארי'.

מבצעים יצירתיים עם טכנולוגיה עילית

על פי דברי ראש המוסד, הסוכן שנפל הוביל מבצעים מורכבים ששילבו יצירתיות רבה לצד תחבולה מתוחכמת. "המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן", הדגיש ברנע.

מ', היה איש מוסד שנהרג באסון השיט באגם מאג'ורה באיטליה במאי 2023 במהלך פגישה של אנשי ארגוני ביון מישראל ואיטליה בעניין מכירת נשק בין מדינת אויב למדינה שלישית. עוד שני אנשי ביון איטלקים נהרגו באסון השייט.

מ', ספרו מקורביו, שירת כ- 30 שנה במוסד. באגף 'תבל' האחראי על הקשר עם שירותי ביון ומודיעין בחו״ל.

כך טבע מ':

הסירה הפליגה ביום שני בשעות אחר הצהריים. על הסיפון היו 24 אנשים, יותר מהכמות המותרת. בסביבות השעה 19:00 הסירה התהפכה בעקבות סופה באזור. באירוע נהרגו ארבעה. הניצולים חולצו בידי סירות אחרות, או ששחו לחוף בעצמם. הניצולים הישראלים הוטסו לארץ במטוס מנהלים.

לאחר האסון אז נמסר: "הבוקר הובא לישראל ארונו של גמלאי המוסד, שנהרג באסון השייט בעקבות תנאי מזג אוויר סוערים באגם מאג'ורה באיטליה", נכתב בהודעה שהופצה באמצעות משרד ראש הממשלה. "המוסד איבד חבר יקר, עובד מסור ומקצועי. הארגון כואב את האובדן ומשתתף בצער המשפחה, אותה ימשיך ללוות ולחבק".

להלוויתו של מ' הגיעו בכירי המוסד כשהם עם כובעים ומסכות על הפנים. הטקס נערך כטקס צבאי בבית העלמין באשקלון. גם בהלוייה נשא דברים ראש המוסד דדי ברנע שספד לו: "הכרתי אותו כמקצוען ברמה הגבוהה ביותר, בעל נועם הליכות, אוהב אדם, טוב לב, רגוע ושקט. דמותו מצטיירת לי עם חיוכו הקבוע וגומות החן שלו. הוא היה איש של אנשים, תמיד היו סביבו מבוגרים וצעירים, זרים וישראלים, ועם כולם ידע לדבר בשפתם, תרתי משמע, ובאופן רגוע ומכבד".

פרסומים שונים לאחר הטביעה דווחו כי שמו הוא 'ארז שמעוני', אך בהמשך התברר כי ככל הנראה זהו לא שמו האמיתי.

"ביום הזה אני חושב על חללי המוסד ועל בחירתם לתרום לאורך שנים לביטחון ישראל", מסר ברנע בנאומו הבוקר. "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו".