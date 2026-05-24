גופמן בוועדת גרוניס: 'הכל מתועד בפרוטוקולים'

ראש המוס המיועד רומן גופמן | אורי אלמקייס ( צילום: פלאש 90 - מסך )

הוועדה המייעצת למינוי בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, קיימה היום (ראשון) בצהריים ישיבה מכרעת במיוחד. על הפרק: אישור מינויו הרשמי של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא – מהלך המגיע בעקבות פסיקה דרמטית של בג"ץ שהורה לוועדה לבחון מחדש את החלטתה.

חברי הוועדה אמורים לגבש את המלצתם הסופית ולהעבירה לשולחן הממשלה עד לאמצע השבוע הנוכחי. על פי ההערכות, למרות המתיחות הרבה סביב הדיונים, הוועדה צפויה להעניק לגופמן את האור הירוק הסופי להנהגת ארגון הביון. "הכל מתועד בפרוטוקולים" במוקד הדיונים עמדה עדותו הישירה והנחרצת של אלוף גופמן עצמו. גופמן הופיע בפני הוועדה בישיבה חריגה שנערכה בערב החג, שם דחה בתוקף את ההאשמות הקשות שנקשרו בשמו בנוגע לפרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס במסגרת הצבאית. הרצוג: "התבהמות מאיימת להיכנס למיינסטרים" • בן גביר: "לא ראוי להיות נשיא" דוד קליין | 17:29 האלוף שלל לחלוטין כל טענה לפיה היה מודע למערכת יחסים אסורה עם אלמקייס, או שחומרים מסווגים הועברו בידיעתו או באישורו. במהלך מונולוג מתוח מול השופט גרוניס וחברי הוועדה, הציג גופמן קו הגנה מפתיע. לדבריו, כשרצה בשעתו לבדוק לעומק את סוגיית הפעלת הנער בתוך הצבא, הנחו אותו גורמים מסוימים באופן מפורש להימנע מחקירת העניין. גופמן תהה בפני הנוכחים: "איזה אינטרס היה לי לא לפעול ולא לומר את האמת? הרי הכול כאן אינו מסווג, ואי אפשר בכלל להתכחש למציאות כי הכל מתועד בצורה מוחלטת בפרוטוקולים".

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

עדויות נוספות ומכתב חשאי

לצד גופמן, העיד בפני הוועדה גם תא"ל ג', שחזר על עיקרי התצהיר הרשמי שהגיש. הוא הדגיש שוב כי מעולם לא ניהל שיחה עם גופמן לגבי עתידו או המשך תפקידו במוסד.

בימים האחרונים נחשפה הוועדה למכלול עדויות וחומרים רגישים. בהם עדותו המורכבת של הקצין שניהל בפועל את הפעלתו של אורי אלמקייס, מסמכים חסויים ורגישים שהועברו מטעם היועצת המשפטית לממשלה, ומכתב יוצא דופן ששיגר ראש המוסד המכהן, דדי ברנע, ובו התייחסות ישירה ודרמטית למינויו של מחליפו המיועד.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך שיחה קשה עם ברנע על רקע מעורבותו בהליך המשפטי, כאשר נתניהו הבהיר לו בטונים חריפים: "זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה".

רקע: פרשת אלמקייס

במוקד המחלוקת עומדת פרשת הפעלתו של אלמקייס כסוכן מודיעין במסגרת 'מבצע השפעה' של אוגדת הבשן, עליה פיקד גופמן באותה עת. אלמקייס, שהיה אז קטין בן 17, גויס למבצעי השפעה ברשתות החברתיות בעולם הערבי.

הנער נעצר בהמשך על ידי השב"כ ושהה במעצר קרוב לשנתיים עד שזוכה מאשמה. השאלה המרכזית העומדת בפני הוועדה היא האם גופמן אישר את ההפעלה, האם ידע על מעצרו של הנער, והאם דבק באמת כאשר נשאל על כך במסגרת תחקירים צבאיים וביטחוניים.

בית המשפט העליון קבע כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים "לקתה בחסר", והורה לה להשלים את הליך הבדיקה. אלמקייס זומן להעיד ביום חמישי בפני ועדת גרוניס, במסגרת השלמת ההליך.

למרות כל המתיחות והדרמה, ההערכות הרווחות בצמרת המשפטית הן כי חברי הוועדה לא ישנו את עמדתם החיובית המקורית לגבי התאמתו של גופמן לתפקיד. המסתמן הוא שהוועדה תעניק לו בסופו של דבר את האור הירוק הסופי להנהגת ארגון הביון החשאי של מדינת ישראל.