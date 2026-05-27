סערה פוליטית פרצה היום (רביעי) בעקבות הוראתו של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני להפסיק את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל והשיטור העירוני. ראשי מפלגות האופוזיציה מימין ומשמאל יצאו במתקפה חריפה נגד גפני, כשהם מאשימים אותו בקריאה לאנרכיה ובמרד נגד המדינה.

ההחלטה של גפני הגיעה על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות ואברכים בימים האחרונים, כאשר במכתב שהפנה לנציגי התנועה ברשויות המקומיות הבהיר כי מטרת ההחלטה היא שלא להיות "שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה". המהלך עורר תגובות זועמות בקרב גורמים פוליטיים רבים, שראו בכך פגיעה חמורה בשלטון החוק.

ליברמן: "מכריזים מרד נגד המדינה"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, היה בין הראשונים להשמיע ביקורת חריפה. לדבריו, המניע האמיתי מאחורי החרם הוא אכיפת חוק הגיוס: "גפני קורא להפסיק לשתף פעולה עם משטרת ישראל, כי המשטרה מעזה לאכוף את החוק על משתמטים מגיוס".

ליברמן המשיך והרחיב את ביקורתו כלפי המנהיגות החרדית והתנהלות הקואליציה: "הם רוצים כסף מהמדינה, הגנה מהמדינה, שירותים מהמדינה, אבל כשמגיעות החובות, הם מכריזים מרד נגד המדינה. לא תשמעו גינוי לזוועה הזו מצד קואליציית ההשתמטות, הם בכיס של העסקנים החרדים. בקרוב מאוד נשים סוף לחגיגת ההשתמטות!".

לפיד: "ניסיונות מחפירים לערער על המדינה"

גם ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, הצטרף לגל הגינויים. לפיד טען כי דבריו של גפני מובילים לכאוס מוחלט, דבר המוכיח לשיטתו מדוע אין מקום לשותפות פוליטית עם המפלגות החרדיות.

"הודעת גפני הקוראת לאנרכיה ברחבי מדינת ישראל היא עוד הוכחה מדוע אסור לשתף פעולה עם המפלגות החרדיות", מסר לפיד. "הניסיונות שלהם לערער על עצם קיומה של מדינת ישראל מחפירים. הם צריכים לשבת באופוזיציה".