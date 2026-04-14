בג"ץ דחה בקשה לצו ביניים נגד מינוי גופמן לראש המוסד

השופטת יעל וילנר דחתה הבוקר (שלישי) בקשה לצו ביניים שנועד להקפיא את מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. וילנר קבעה כי העתירה תידון בפני הרכב שיפוטי בהקדם האפשרי, אך בשלב זה לא מצאה לנכון להיעתר לבקשה לעצור את המינוי שאושר לפני ימים ספורים.

ההחלטה מגיעה על רקע סערה ציבורית סביב מינויו של גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד הביטחוני הרגיש. כזכור, הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס אישרה את המינוי ברוב קולות, כאשר גרוניס עצמו היה בדעת מיעוט והתנגד למינוי. העותרים: "המינוי מסכן את ביטחון המדינה" העתירה הוגשה על ידי אורי אלמקייס והתנועה לטוהר המידות, המיוצגים על ידי צוות עורכי דין הכולל את עו"ד אורית חיון, דין כוכבי, אביה אלף, בעז ארד ועומר מקייס. העותרים פנו נגד חמישה משיבים: ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הוועדה המייעצת למינויים, היועץ המשפטי לממשלה, והאלוף רומן גופמן עצמו. כידוע, אלמקייס עומד במרכז פרשה שעוררה מחלוקת רבה - לפיה הופעל כנער בן 17 על ידי גורמי מודיעין תחת פיקודו של גופמן באוגדת הבשן. על פי הפרסומים, במהלך שירותו של גופמן כמפקד האוגדה, אישר לכאורה לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס אף שלא הוסמכו לכך, במסגרת מה שהוגדר כ"מבצע השפעה".

דיון מהיר בהרכב מורחב

בהחלטתה הקצרה, ציינה השופטת וילנר כי "העתירה תיקבע לדיון לפני הרכב בהקדם האפשרי". עוד נקבע כי המשיבים יגישו תגובה מקדמית לעתירה עד שבעה ימים לפני מועד הדיון שייקבע. ההחלטה ניתנה ביום כ"ז בניסן תשפ"ו (14 באפריל 2026).

דחיית הבקשה לצו ביניים משמעה כי נכון לעכשיו, אין מניעה משפטית להמשך תהליך המינוי. גופמן צפוי להיכנס לתפקידו ביום ה-2 ביוני 2026 לתקופה של חמש שנים, כפי שנקבע בכתב המינוי שחתם עליו ראש הממשלה נתניהו לאחר אישור הוועדה.

מכתב השופטת יעל וילנר

מחלוקת בוועדת גרוניס

כאמור, הוועדה המייעצת למינויים בכירים אישרה את מועמדותו של גופמן ברוב קולות, כאשר שלושת חברי הוועדה הצביעו בעד המינוי. אולם יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד.

גם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, התנגד למינוי גופמן למחליפו. ברנע מסר לחברי הוועדה כי "כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים של הצבא ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות". ברנע אף חשף כי במהלך כל כהונתו כראש המוסד, נתן רק הערה פיקודית אחת לרח"ט - מה שהביא לפרישתו כעבור שנתיים.