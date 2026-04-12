לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב (ראשון) כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) אשר גרוניס, אישרה הערב את מועמדותו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

עם קבלת אישור הוועדה, חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו על כתב המינוי של ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן, שייכנס לתפקידו ביום ה-2 ליוני 2026 לתקופה של 5 שנים. ראש הוועדה, נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס אשר גרוניס, התנגד והיה בדעת מיעוט. הרמטכ״ל זמיר לא התנגד למינוי גופמן לראשות המוסד: ״אם לא היה מסוכם לתפקיד הזה - בהחלט היה ראוי ונכון להתקדם לתפקידים משמעותיים בצה״ל, לצמרת הכי בכירה ואולי בעתיד גם לרמטכ"ל. מנגד, ראש המוסד דדי ברנע התנגד למינוי גופמן למחליפו: ״כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים של הצבא ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות. כל הערה פיקודית פוסלת קידום, בוודאי מינוי לראשות המוסד״. ברנע חשף בפני חברי הוועדה שבמהלך כל כהונתו כראש המוסד, הוא נתן רק הערה פיקודית אחת לרח״ט (מקביל לתא״ל) - מה שהביא לפרישתו כעבור שנתיים.

גופמן היה אמור להיכנס לתפקיד ראש המוסד ב-1 ביוני. נתניהו ניסה לשכנע את ראש הוועדה גרוניס לאשר את המינוי. ב-4 בדצמבר הודיע ראש הממשלה על מינויו של מזכירו הצבאי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. יותר מארבעה חודשים חלפו מאז, אך המינוי לא אושר עד היום.

הוועדה אמנם לא התכנסה במשך יותר מחודשיים בשל מחלתו של גרוניס, אך בינתיים ראש הוועדה החלים וחזר לעבודה, וחברי הוועדה פגשו את גופמן. הציפייה היתה שהועדה תפרסם את החלטתה כבר לפני יותר משבועיים, אך זה לא קרה.

השופט גרוניס היה נגד מינוי גופמן לראש המוסד - בעקבות פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס כשהיה מפקד אוגדה ברמת הגולן וכתב: "הפעלת אזרח ישראלי קטין היא פגם חמור ביותר מהיבט ערכי מוסרי, מדובר בפגם מבחינת טוהר המידות שיש לייחסו לתא״ל גופמן. האוגדה ותא״ל גופמן לא השיבו תשובה מדויקת לגורמי צה״ל ששאלו האם אלמקייס מופעל על ידם - וזה תיאור עדין. ברור ופשוט שמדובר בפגם משמעותי מבחינת טוהר המידות בעניינו של האלוף גופמן".