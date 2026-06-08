מכתב מיצוי הליכים חריף ודחוף הוגש היום (שני) לשר הבינוי והשיכון, למנכ"ל המשרד, למנהל רשות מקרקעי ישראל וליועצים המשפטיים. המסמך, ששוגר על ידי משרד עורכי הדין רבקה דגן בשם עמותת "אמת ליעקב" ועמותת "שמורה" המאגדת כ-35,000 נשים, דורש ביטול מיידי של סעיפים בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל השוללים מנשים את הזכות להשתתף בתוכנית "דירה בהנחה" על בסיס מעמדו הצבאי של בן זוגן.

למדינה ניתן אולטימטום של 48 שעות בלבד למתן מענה מהותי. במידה ולא יינתן מענה מספק - תוגש עתירה לבג"ץ באופן מיידי. העמותות מגדירות את ההחלטה כ"פגיעה אנושה בחפות מפשע" ו"ענישה קולקטיבית" של נשים שלא הפרו את החוק.

שינוי דרמטי בתוך 28 ימים

השתלשלות האירועים מעוררת תמיהה רבה: ב-24 במאי 2026 אישרה מועצת מקרקעי ישראל סעיפים חדשים - 4.7.19 ו-4.7.20 - השוללים זכאות להשתתפות בהגרלות דיור ממשלתיות מאישה שבן זוגה מוגדר כ"חייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו". ההחלטה התקבלה בתוך 28 ימים בלבד מפסיקת בית המשפט העליון בנושא.

יממה אחת בלבד לאחר מכן, ב-25 במאי 2026, נפתחה ההרשמה להגרלה ה-11 של "דירה בהנחה" - כבר תחת הקריטריונים החדשים והמחמירים. לטענת העמותות, ההחלטה התקבלה ללא עריכת שימוע, ללא היוועצות עם הציבור וללא מתן תקופת היערכות סבירה למי שעשויים להיפגע ממנה.

יצוין כי על פי הנטען במכתב, לא ניתן משקל לעמדות דרגי המקצוע במשרדי האוצר והכלכלה, שהתריעו מפני פגיעה חמורה בצדדים שלישיים - הנשים עצמן - שאינן צד למחלוקת בנושא הגיוס.

"חריגה מסמכות וענישה קולקטיבית"

במכתב מיצוי ההליכים מועלים טיעונים משפטיים חריפים. הטענה המרכזית: מועצת מקרקעי ישראל פועלת לניהול מקרקעין ומשאבי דיור, ואינה מוסמכת בחוק לשמש כזרוע אכיפה עבור רשויות הגיוס או מערכת הביטחון. "זו חריגה בוטה מסמכות", נכתב במסמך.

טענה נוספת מתמקדת בהיעדר מנגנון חריגים: המערכת חוסמת נשים באופן אוטומטי, ללא בדיקה פרטנית של מקרים מורכבים, נסיבות אישיות או נשים המנהלות הפרדת רכוש מלאה מבן זוגן. "אישה שמנהלת את חייה באופן עצמאי לחלוטין, נענשת בגלל החלטות של אדם אחר", מדגישות העמותות.

העמותות מגדירות את ההחלטה כ"ענישה קולקטיבית ואפליה בוטה": פגיעה בעקרון האחריות האישית על ידי הטלת סנקציה כלכלית על אישה שלא הפרה את החוק, ויצירת אפליה בין נשים בעלות נתוני זכאות זהים - רק בשל סטטוס בן הזוג. כמו כן, נטען כי ההחלטה פוגעת באוטונומיה ובזכות למדור, תוך יצירת תלות מוחלטת של האישה בהחלטות בן זוגה ושלילת זכויותיה הסוציאליות העצמאיות.

דרישות ברורות ואולטימטום

העמותות מציגות שלוש דרישות ברורות מהמדינה: ראשית, ביטול מיידי של סעיפים 4.7.19 ו-4.7.20 מקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. שנית, עצירת ההגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" ופתיחתה מחדש לפי תנאי הסף הקודמים, שלא הפלו נשים. שלישית, גיבוש הסדר חלופי מבוסס בחינה פרטנית, הכולל מנגנון חריגים לנשים בהפרדת רכוש או בנסיבות מיוחדות.

כזכור, ארגון "אמת ליעקב" כבר הגיש בעבר מכתב מיצוי הליכים נגד חסימת מחזיקי תעודות זכאות תקפות מהגרלות "מחיר מטרה". אותו מכתב התמקד בשינוי כללי המשחק באמצע הדרך ובפגיעה באינטרס ההסתמכות של אזרחים שכבר החזיקו בתעודות רשמיות.

המכתב הנוכחי מרחיב את החזית המשפטית ומתמקד בפגיעה הייחודית בנשים. "אנחנו מדברים על עשרות אלפי נשים שנפסלות אוטומטית, ללא כל בדיקה פרטנית, רק בגלל מי שהן נשואות לו", מסבירה מקור בעמותת "שמורה". "זו אפליה מובהקת שאין לה מקום במדינת חוק".