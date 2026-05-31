לוין: "שלושה שופטים יצרו משבר חוקתי"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב היום (ראשון) בחריפות רבה לפסק הדין שניתן היום בבית המשפט העליון, המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. בתגובתו, השר תקף את ההחלטה והגדיר אותה כ"בלתי חוקית על פניה".

"מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק", מסר השר לוין בתגובתו. השר הוסיף והבהיר כי "אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמו״מ לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים".

"האחריות רובצת לפתחם"

בסיום תגובתו, השר לוין הטיל את האחריות המלאה על השופטים שפסקו את פסק הדין. "כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם", ציין השר.

כזכור, מוקדם יותר היום פורסם פסק דין דרמטי מפי השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ, המורה לשר המשפטים לכנס בהקדם האפשרי את הוועדה לבחירת שופטים. השופטים קבעו כי חלה על השר "חובה אקוטית" לעשות כן, תוך מתן קדימות מיידית לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע.

משבר כוח אדם במערכת השפיטה

פסק הדין מגיע לאחר תקופה ממושכת של כשנה וחצי, במהלכה סירב שר המשפטים לכנס את הוועדה בהיעדר מה שהוא הגדיר "הסכמה רחבה" על זהות המועמדים. במהלך הדיון המשפטי נחשפו נתונים המצביעים על משבר כוח אדם חמור במערכת השפיטה - כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 תקנים חסרים בבית המשפט העליון עצמו.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה בעבר חוות דעת חריפה לבית המשפט העליון, בה היא האשימה את שר המשפטים בפגיעה בציבור הישראלי. על פי הנמסר, היועמ"שית טענה כי "התנהלות שר המשפטים ואי שיתוף הפעולה עם נשיא בית המשפט העליון והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור הישראלי".