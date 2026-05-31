בג"ץ מורה לשר לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים

דרמה משפטית התרחשה היום (ראשון) בבית המשפט העליון: בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, פורסם פסק דין דרמטי מפי כל שופטי ההרכב, המורה לשר המשפטים יריב לוין לכנס בהקדם האפשרי את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים קבועים לבתי המשפט המחוזיים.

השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ קבעו כי חלה על השר חובה אקוטית לעשות כן, תוך מתן קדימות מיידית לבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. פסק הדין מגיע לסיומו של מאבק ממושך, לאחר שבמשך כשנה וחצי סירב שר המשפטים לכנס את הוועדה בהיעדר מה שהוא הגדיר "הסכמה רחבה" על זהות המועמדים.

משבר כוח אדם חסר תקדים במערכת השפיטה

במהלך הדיון המשפטי נחשפו נתונים מבהילים מטעם הנהלת בתי המשפט, המצביעים על משבר כוח אדם חמור במערכת השפיטה. כיום עומדים כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 תקנים חסרים בבית המשפט העליון עצמו. עד לסוף שנת 2026 צפויים להתפנות כ-15 תקנים נוספים בבתי משפט השלום והמחוזיים.

בפועל, מכיוון שקידומו של שופט בתוך המערכת גורר אחריו צורך במינוי מחליף בערכאה נמוכה יותר, מספר התקנים של שופטים ורשמים שהוועדה נדרשת לאייש ברגע זה עומד על כ-150 בכלל המערכת – נתון המהווה כ-15% מסך כל תקני השפיטה במדינת ישראל.

השופטים הדגישו בפסק הדין כי המחסור החמור יצר פגיעה קשה ביכולתה של מערכת בתי המשפט להבטיח את אכיפת החוק וליתן שירות יעיל לציבור, בפרט על רקע הגידול המשמעותי במספר ההליכים המשפטיים שנרשמו מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023.

בג"ץ דחה הצעת פשרה של השר

תוך כדי ניהול ההליך המשפטי, ניסה שר המשפטים להציג מתווה פשרה והודיע על כוונתו לכנס את הוועדה לאיוש התקנים בבתי משפט השלום במחוזות צפון, חיפה ובאר שבע, וכן למינוי רשמים בכירים ונשיאים. עם זאת, בכל הנוגע לבתי המשפט המחוזיים, טען השר כי לנוכח לוח הזמנים ומועד הבחירות המתקרב אין באפשרותו לבצע מינויי קבע, ובכוונתו להסתפק במינוי של שופטים זמניים בלבד בחיפה ובבאר שבע.

בג"ץ דחה עמדה זו באופן נחרץ. על יסוד עקרונות משפטיים קודמים, קבעו השופטים כי קיים צורך אקוטי במינויים קבועים, והציבו לשר דד-ליין אופרטיבי: עליו לפרסם ברשומות את רשימת המועמדים לשיפוט במחוזי בבאר שבע ובחיפה עד ליום שני הבא, ה-8 ביוני 2026, ולכנס את הוועדה בהקדם.

"קושי משמעותי": בית המשפט העליון משותק בחלקו

טרם סיום פסק הדין, בחרו השופטים להתייחס למצב הבלתי נסבל בצמרת המערכת. למרות שהשר אינו מחויב חוקית בעת הזו לכנס את הוועדה עבור בית המשפט העליון בשל הסדר חוקי מיוחד, השופטים מתחו ביקורת מרומזת על כך שערכאת העליון פועלת בהרכב חסר של 11 שופטים בלבד במקום 15 במשך כמעט שלוש שנים.

"נגרמת פגיעה קשה ביכולתו של בית המשפט למלא בצורה ראויה את התפקידים המוטלים עליו", נכתב בפסק הדין, לצד קריאה ישירה לשר המשפטים וליתר חברי הוועדה "לעשות מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון".

פסק הדין, שניתן בעקבות עתירה של "התנועה למען איכות השלטון בישראל", מהווה נקודת מפנה משמעותית נוספת במאבק הממושך בין הרשות המחוקקת למערכת המשפט בנושא מינוי שופטים.