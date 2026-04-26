177 אלף ש"ח בגלל קומבינה: המוכר שהסתיר "נזקי שכנים" ונתבע

מקח טעות בבאר שבע ( צילום: AI )

פסק דין חדש ומהפכני שניתן בבית משפט השלום בבאר שבע קובע תקדים משמעותי בדיני מקרקעין: הסתרת סכסוך עם שכן נחשבת ל"מום במקח" המזכה את הרוכש בפיצויים כבדים. השופט יניב בוקר הכריע בסכסוך מורכב בשכונת נווה נוי, וחייב זוג מוכרים לשלם סכום כולל של כ-177,000 שקלים לרוכש שגילה מיד עם כניסתו לבית כי נפל למעגל של עימותים משפטיים ארוכי שנים.

העסקה, שנחתמה לפני כחמש שנים וחצי, כללה הצהרה מפורשת של המוכרים כי הנכס "נקי מכל הליך משפטי". אולם המציאות שחיכתה לרוכש הייתה שונה לחלוטין - מיד עם כניסתו לבית החדש התברר כי כבר משנת 2015 מתנהל מאבק עיקש מול השכן בגין זיקת הנאה וזכות מעבר בתוך שטח המגרש. מ"נקי מכל שיעבוד" למציאות של סכסוך מתמשך הרוכש מצא את עצמו בלב עימותים, תלונות ואיומים מצד השכן - מציאות שאילו היה יודע עליה מראש, כך טען, לא היה חותם על העסקה מעולם. במהלך המשפט ניסו המוכרים להיתלות בטענה כי עדכנו את הקונה על הבעיות בעל פה במהלך המשא ומתן, אולם השופט בוקר לא השתכנע. "לא נאמר דבר וחצי דבר" על ההליכים המשפטיים, קבע השופט בפסק הדין. עוד הודגש כי גם אם נמסר בדל מידע, הרי ש"גילוי חלקי ברגע האחרון אינו עומד בדרישת תום הלב". השופט הבהיר כי חובת המוכר היא לגלות מום נסתר באופן יזום ומלא, ואי אפשר לגלגל את האחריות על הרוכש בטענה ש"היה עליו לבדוק".

הפרה יסודית והפעלת סעיף הפיצוי המוסכם

בסיומו של הדיון, פסק בית המשפט כי המוכרים עברו על הפרה יסודית של ההסכם. כתוצאה מכך, הופעל סעיף הפיצוי המוסכם בשיעור של 10% משווי העסקה. המוכרים חויבו לשלם סכום כולל של כ-177,000 שקלים, הכולל פיצוי של 154 אלף שקלים, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

פסק הדין מהווה תמרור אזהרה ברור לכל מוכר נכס בישראל: הסתרת סכסוכי שכנים והליכים משפטיים הקשורים למקרקעין היא עילה ברורה לביטול כספי של העסקה ולחיובים כבדים. השופט הדגיש כי גם אם אין מדובר ב"אונאה" במובן המסורתי בעסקאות קרקע, חובת תום הלב מחייבת גילוי מלא של כל פגם או בעיה העשויים להשפיע על החלטת הרוכש.

משמעות הפסיקה לשוק הנדל"ן

הפסיקה מצטרפת למגמה הולכת וגוברת של בתי המשפט להגן על רוכשי דירות מפני הטעיה. בפסק דין דומה שניתן לאחרונה, נקבע כי גם פער בין תמונות באתר מלון למציאות בשטח מהווה הטעיית צרכן המזכה בפיצויים.

עורכי דין בתחום הנדל"ן ממליצים למוכרים לגלות כל מידע רלוונטי על הנכס, כולל סכסוכים עם שכנים, הליכים משפטיים תלויים ועומדים, ובעיות תחזוקה. כפי שנקבע בפסיקות קודמות, אי גילוי מידע עלול להוביל לתביעות כספיות משמעותיות ולביטול העסקה.

יצוין כי פסק הדין מדגיש את חשיבות התיעוד המלא של כל הליך משפטי או סכסוך הקשור לנכס, וכי על מוכרים להיות שקופים לחלוטין בכל הנוגע למצב המשפטי של הנכס המוצע למכירה.